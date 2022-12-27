Шольца розкритикували у питанні постачання озброєнь Україні

08:10 27 грудня Київ, Україна

Голова комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман засудила канцлера ФРН Олафа Шольца у питанні постачання техніки Україні, закликавши до довгострокового та превентивного планування військової допомоги Києву. Про це вона заявила в інтерв'ю виданням RND, опублікованому у вівторок, 27 грудня.



Відповідаючи на запитання про необхідність планувати постачання на кілька місяців наперед, Штрак-Циммерман назвала такий підхід вірним.

"Це був би правильний крок, і ми маємо робити це у тісній співпраці з українською армією та партнерами по НАТО. Росія не перестане тероризувати Україну. Німеччина має розробити сценарій зі своїми партнерами щодо продовження підтримки найближчими місяцями", - наголосила вона, закликавши не просто реагувати на ситуацію. "Зброя має доставлятися превентивно туди, де вже виникають вузькі місця", - заявила Штрак-Циммерман.

За її словами, Німеччина не має стратегії.

"Це проблема. Завжди відгукуватись на українські заклики про допомогу - це не довгострокова стратегія", - сказала вона.

Відмова Німеччини постачати Україні бойові танки "не тільки незрозуміла, а й тривожно недалекоглядна", заявила Штрак-Циммерман.

"Я так втомилася від виправдань, чому ми не можемо поставити танки. Особливо коли чую, що ці поставки означали б особливу провокацію росії. Ми успішно поставили самохідні гаубиці, зенітні установки, артилерійські системи та високоефективні зенітні комплекси, щоб урятувати тисячі життів. Постачання танків зараз було б важливим доповненням для відтіснення російських сил", - заявила вона.