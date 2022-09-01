Шольц виступив проти заборони на видачу віз ЄС для громадян росії

09:01 12 серпня Київ, Україна

На тлі дискусій у ЄС щодо заборони видачі віз для громадян росії канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує цю ідею.

Про це він сказав у рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини, повідомляє Tagesspiegel..

Канцлер вважає, що це війна російського президента володимира путіна, а не росіян.
“Це війна путіна. І тому мені важко погодитись з цією ідеєю", – сказав він.
За його словами, ЄС уже ухвалив рішення про персональні санкції проти людей із центрів прийняття рішень у москві.
"Ми продовжуватимемо це", - додав Шольц.
Він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. За його оцінкою, така заборона послабила б ефективність санкцій, “якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних”.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився із такою заявою Шольца.
“Не путін, а реальні російські солдати прийшли з росії, щоб вбивати, катувати і знищувати. росіяни переважно підтримують війну,  ракетні удари по українських містах та вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються росією”, – написав голова зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба на своїй твіттер-сторінці.