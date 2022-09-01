Шольц виступив проти заборони на видачу віз ЄС для громадян росії

09:01 12 серпня Київ, Україна





Про це він сказав у рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини, повідомляє Tagesspiegel..



Канцлер вважає, що це війна російського президента володимира путіна, а не росіян. На тлі дискусій у ЄС щодо заборони видачі віз для громадян росії канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує цю ідею.Про це він сказав у рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини, повідомляє Tagesspiegel..Канцлер вважає, що це війна російського президента володимира путіна, а не росіян.

“Це війна путіна. І тому мені важко погодитись з цією ідеєю", – сказав він.

За його словами, ЄС уже ухвалив рішення про персональні санкції проти людей із центрів прийняття рішень у москві.

"Ми продовжуватимемо це", - додав Шольц.

Він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. За його оцінкою, така заборона послабила б ефективність санкцій, “якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних”.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився із такою заявою Шольца.