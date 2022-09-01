Шольц виступив проти заборони на видачу віз ЄС для громадян росії

На тлі дискусій у ЄС щодо заборони видачі віз для громадян росії канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує цю ідею.
Про це він сказав у рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини, повідомляє Tagesspiegel..
Канцлер вважає, що це війна російського президента володимира путіна, а не росіян.
Про це він сказав у рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини, повідомляє Tagesspiegel..
Канцлер вважає, що це війна російського президента володимира путіна, а не росіян.
За його словами, ЄС уже ухвалив рішення про персональні санкції проти людей із центрів прийняття рішень у москві.
Він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. За його оцінкою, така заборона послабила б ефективність санкцій, “якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних”.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився із такою заявою Шольца.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі