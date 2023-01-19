Шольц висунув США умову для передачі танків Україні

09:20 19 січня Київ, Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін передасть Україні танки Leopard 2, якщо США ухвалять рішення про постачання Києву танків Abrams. У Білому домі заявили, що кожна країна має ухвалювати власне рішення щодо допомоги Україні.

Про це пише Süddeutsche Zeitung.



Зазначається, що Шольц завжди наголошував, що Німеччина не надаватиме допомоги сама, коли йдеться про військову підтримку України. Залишається незрозумілим, чи це станеться до зустрічі шанувальників України в Рамштайні 20 січня, пише видання.

"Очевидно, США вимагають від канцлера не лише дозволити іншим країнам постачати бойові танки Leopard 2, якщо Німеччина братиме участь у таких постачаннях, але й самі постачатимуть певну кількість танків", - йдеться у матеріалі.

Süddeutsche Zeitung пише, що виробнича компанія Krauss-Maffei Wegmann на сьогодні виготовила близько 3600 основних бойових танків Leopard 2 і поставила їх до багатьох країн. Оскільки модель виробляється у Німеччині, федеральний уряд має узгоджувати кожну поставку до іншої країни.



Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що кожна країна має ухвалювати власне рішення щодо допомоги Україні.



Вона зазначила, що США перебувають у постійній комунікації з Україною та продовжуватимуть надавати їй усе необхідне для захисту від російської агресії.

"Коли йдеться про інші країни, то президент (Джо Байден, – ред.) вважає, що кожна країна має приймати своє власне суверенне рішення щодо того, яку безпеку та які види обладнання вони готові надати Україні", - сказала спікерка Білого дому.

За словами Жан-П'єр, США вітають рішення Німеччини про передачу Україні БМП та батареї ЗРК та рішення Великобританії про надання Україні танків Challenger.