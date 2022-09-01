Шольц у захваті від українських бійців та пообіцяв подальшу військову допомогу

20:17 25 серпня Київ, Україна

Німецький канцлер Олаф Шольц відвідав військову базу Путлос, де військовослужбовці ЗСУ навчаються управління самохідними зенітними установками Gepard.

На зустрічі він зазначив, що Німеччина має намір допомогти «забезпечити солдатів ЗСУ оптимальною підтримкою, якої вони потребують».

Про це повідомили місцеві ЗМІ.



Шольц пообіцяв, що Німеччина й надалі передаватиме Києву важке озброєння. Він, зокрема, назвав самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та систему протиповітряної оборони IRIS-Т, здатну забезпечити захист повітряного простору цілого міста.

Крім того, німецький лідер висловив своє захоплення українськими солдатами за їхню мужність та подякував тренерам Бундесверу за підготовку ЗСУ.

Шольц не оминув увагою і самохідні зенітні установки Gepard і був вражений їхніми можливостями. Як пише AFP, канцлер побачив, наскільки вони ефективні та дієві при організації оборони проти атак із повітря.