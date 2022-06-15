Шольц передумав націоналізувати німецьку доньку «Газпрому», щоб не злити путіна

10:58 15 червня Київ, Україна

Через побоювання «роздратувати» президента росії володимира путіна, а також можливу ескалацію протистояння з приводу імпорту російського газу, канцлер Німеччини Олаф Шольц передумав націоналізувати німецьку доньку "Газпрому"

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.



За словами співрозмовників агентства, міністр економіки країни Роберт Хабек наполягав на повній націоналізації компанії, щоб сприяти перезапуску Gazprom Germaniа.





Зазначається, що Шольц "занепокоєний" тим, що подібний крок може призвести до ескалації протистояння щодо імпорту російського газу.



Щоб урятувати фінансове становище Gazprom Germania, уряд Німеччини має намір виділити до 10 мільярдів євро.



Позика призначена для стабілізації фінансів Gazprom Germania та забезпечення безпеки постачання після того, як росія обмежила постачання газу.

"За допомогою такого підходу федеральний уряд зберігає свій вплив на цю частину критичної енергетичної інфраструктури та запобігає загрозі енергетичній безпеці", - йдеться у заяві уряду Німеччини.

Gazprom Germania GmbH була ключовою компанією з постачання газу в Німеччині. Вона керувала критично важливою енергетичною інфраструктурою у ФРН. Сфери бізнесу GPG включали торгівлю енергією, транспортування газу та експлуатацію газосховищ. Газопостачання численних комунальних підприємств Німеччини побічно залежить від GPG.