Шольц засудив російського агресора за відмову приїхати на G20

10:49 14 листопада Київ, Україна





Про це пише Spiegel. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував лідера кремлівського режиму за відмову з'явитися особисто на зустріч глав держав та урядів країн G20 на Балі.Про це пише Spiegel.

"Було б добре, якби президент путін поїхав на саміт G20", - сказав Шольц у неділю в столиці В'єтнаму Ханої.

"Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та всією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно, тому його тут немає", - додав він.

За словами канцлера, відсутність путіна не завадить іншим країнам критикувати агресивну війну росії та закликати росію вивести війська з України та створити умови для переговорів про мир.



Як відомо, росію на саміті G20 представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров.