Шольц засудив російського агресора за відмову приїхати на G20

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував лідера кремлівського режиму за відмову з'явитися особисто на зустріч глав держав та урядів країн G20 на Балі.
Про це пише Spiegel.
Про це пише Spiegel.
За словами канцлера, відсутність путіна не завадить іншим країнам критикувати агресивну війну росії та закликати росію вивести війська з України та створити умови для переговорів про мир.
Як відомо, росію на саміті G20 представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров.
Як відомо, росію на саміті G20 представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров.
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