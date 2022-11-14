Шольц засудив російського агресора за відмову приїхати на G20

10:49 14 листопада Київ, Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував лідера кремлівського режиму за відмову з'явитися особисто на зустріч глав держав та урядів країн G20 на Балі.

Про це пише Spiegel.
 
"Було б добре, якби президент путін поїхав на саміт G20", - сказав Шольц у неділю в столиці В'єтнаму Ханої.
 
"Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та всією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно, тому його тут немає", - додав він.
 
За словами канцлера, відсутність путіна не завадить іншим країнам критикувати агресивну війну росії та закликати росію вивести війська з України та створити умови для переговорів про мир.

Як відомо, росію на саміті G20 представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров.