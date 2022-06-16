Шольц, Макрон та Драги прибули в Україну

08:46 16 червня Київ, Україна

Президент Франції Еммануель Макрон , канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до України, у Києві вони мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським

Вони їдуть до Києва у поїзді, що прямує від польського кордону. Про візит європейських лідерів було відомо заздалегідь від джерел німецької газети Bild, проте жодної офіційної інформації про візит не йшлося з міркувань безпеки.

«Вся Україна сподівається, що Шольц, Макрон і Драгі прийдуть на допомогу з великою кількістю зброї та з пропозицією членства в ЄС», — писала газета.

Вони стануть першими лідерами країн-членів Євросоюзу, які приїхали до України після 24 лютого.

Очікується, що переговори Макрона, Драги, Шольца та президента Володимира Зеленського будуть присвячені інтеграції України до Європейського Союзу та подальшої допомоги Києву у війні з Росією.. Кореспондент ZDF Андреас Кінаст припускає, що у багажі Шольц має позитивні новини для України.



Візит лідерів відбувається за день до того, як Єврокомісія має зробити рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС.



Напередодні візиту до Києва Макрон заявив, що Європа має дати Києву сильні політичні сигнали. Він також сказав, що хоче перемоги України у війні, але вважає, що Зеленському та європейцям все одно доведеться йти на переговори з Росією.



А Шольц, якого критикують за зволікання з військовою допомогою Україні, пообіцяв розширити підтримку та постачати сучасну зброю.