Шольц та Байден домовилися передати Україні БМП Bradley та Marder

За підсумками телефонної розмови голови США Джо Байдена і канцлера ФРН Олафа Шольца, сторони домовилися про передачу Україні БМП Bradley і Marder.
Про це повідомляє Білий дім.
Зазначається, що лідери продовжуватимуть надавати засоби протиповітряної оборони. Канцлер ФРН вкотре заявив, що Німеччина передасть Україні додаткову батарею Patriot, про передачу яких раніше заявили і США.
Президент Байден і канцлер Шольц за підсумками переговорів також висловили свою подяку за військову підтримку, яку надають Україні інші союзники і партнери, відзначили координаційні зусилля Контактної групи з оборони України, що продовжуються, і вітали додаткові поставки систем протиповітряної оборони і бойових машин.
Крім того, лідери підтвердили підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.
Як пише Reuters з посиланням на американських чиновників, до нового пакету допомоги від США увійдуть близько 50 БМП M2 Bradley. Пакет планується оголосити 6 січня.
M2 Bradley
M2 Bradley - це основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США з 1980-х років. Бойова машина одержала назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.
БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки їх у період та після спішування. На її базі створено бойову розвідувальну машину M3 "Бредлі".
Основна зброя Bradley – 25-мм автоматична гармата M242 Bushmaster. Додатково БМП має спарений 7,62 мм кулемет M240C та пускову установку ПТРК TOW.
Раніше стало відомо, що Франція передасть Україні броньовані машини AMX-10RC та Bastion.
M2 Bradley - це основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США з 1980-х років. Бойова машина одержала назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.
БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки їх у період та після спішування. На її базі створено бойову розвідувальну машину M3 "Бредлі".
Основна зброя Bradley – 25-мм автоматична гармата M242 Bushmaster. Додатково БМП має спарений 7,62 мм кулемет M240C та пускову установку ПТРК TOW.
Раніше стало відомо, що Франція передасть Україні броньовані машини AMX-10RC та Bastion.
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