Шольц та Байден домовилися передати Україні БМП Bradley та Marder

07:44 06 січня Київ, Україна

За підсумками телефонної розмови голови США Джо Байдена і канцлера ФРН Олафа Шольца, сторони домовилися про передачу Україні БМП Bradley і Marder.

Про це повідомляє Білий дім.

"США мають намір поставити Україні БМП "Бредлі", а Німеччина - БМП "Мардер". Обидві країни планують тренувати українські війська на відповідних системах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідери продовжуватимуть надавати засоби протиповітряної оборони. Канцлер ФРН вкотре заявив, що Німеччина передасть Україні додаткову батарею Patriot, про передачу яких раніше заявили і США.



Президент Байден і канцлер Шольц за підсумками переговорів також висловили свою подяку за військову підтримку, яку надають Україні інші союзники і партнери, відзначили координаційні зусилля Контактної групи з оборони України, що продовжуються, і вітали додаткові поставки систем протиповітряної оборони і бойових машин.



Крім того, лідери підтвердили підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.



Як пише Reuters з посиланням на американських чиновників, до нового пакету допомоги від США увійдуть близько 50 БМП M2 Bradley. Пакет планується оголосити 6 січня.