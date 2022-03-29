Шойгу заявив, що росія тепер займеться "визволенням" Донбасу

14:30 29 березня Київ, Україна





Про це із посиланням на трансляцію телеканалу міноборони росії "Зірка", повідомляє "Радіо Свобода".



Ще минулого тижня з'явилися повідомлення про тривалу відсутність шойгу на телеекрані та в новинах. Звучали навіть припущення про можливе усунення з посади. Шойгу, однак, знову з'явився на телеекрані.



Так, за словами шойгу, російські військові тепер "можуть зосередитись на звільненні Донбасу". Він назвав це головною метою операції, додавши при цьому, що вона "вестиметься до досягнення всіх цілей".



Шойгу також сказав, що армії України "завдано істотних збитків". Він переконує, що українські військово-повітряні сили, ППО та військово-морські сили "перестали існувати".



Міністр оборони росії сергій шойгу виступив перед міністерством і заявив, що нібито основні завдання першого етапу війни, яку росіяни називають "спецоперацією", "загалом" виконані.Про це із посиланням на трансляцію телеканалу міноборони росії "Зірка", повідомляє "Радіо Свобода".Ще минулого тижня з'явилися повідомлення про тривалу відсутність шойгу на телеекрані та в новинах. Звучали навіть припущення про можливе усунення з посади. Шойгу, однак, знову з'явився на телеекрані.Так, за словами шойгу, російські військові тепер "можуть зосередитись на звільненні Донбасу". Він назвав це головною метою операції, додавши при цьому, що вона "вестиметься до досягнення всіх цілей".Шойгу також сказав, що армії України "завдано істотних збитків". Він переконує, що українські військово-повітряні сили, ППО та військово-морські сили "перестали існувати".

У Генштабі ЗСУ сьогодні також повідомили, що мети наступальної операції у Київському та Чернівському напрямках не досягнуто. Тому окупанти виводять окремі підрозділи збройних сил із території цих областей.



Водночас зберігається загроза початку ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури з боку загарбників.



У Генштабі також зазначили, що окупанти мають проблеми з посиленням і ротацією. Через відмову солдатів йти на війну, росія не може навіть укомплектувати одну батальйонно-тактичну групу в тихоокеанському флоті.