Міністр оборони росії сергій шойгу намагається підтримувати свій позитивний імідж, для чого посилює активність у публічному полі на тлі контрнаступу Сил оборони України.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Зокрема, шойгу надав принаймні два коментарі щодо оборонних операцій росії, включаючи серйозно перебільшені заяви щодо українських втрат. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він уникав публічних виступів, пише Міноборони королівства.
Такі дії свідчать про те, що шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж на тлі критики з боку деяких росіян.
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