09:40 12 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Міноборони Великої Британії. Міністр оборони росії сергій шойгу намагається підтримувати свій позитивний імідж, для чого посилює активність у публічному полі на тлі контрнаступу Сил оборони України.Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

"В останній тиждень міністр оборони росії сергій шойгу зберігав високий публічний авторитет, ймовірно, з метою уявити себе контролером стратегічних питань на тлі того, як Україна прискорює наступальні операції", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, шойгу надав принаймні два коментарі щодо оборонних операцій росії, включаючи серйозно перебільшені заяви щодо українських втрат. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він уникав публічних виступів, пише Міноборони королівства.

"Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та критикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидке відправлення резервної бронетехніки на фронт", - наголошується в повідомленні.

Такі дії свідчать про те, що шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж на тлі критики з боку деяких росіян.