Шойгу усунули від управління військами - британська розвідка

09:50 29 серпня Київ, Україна

Через проблеми російської армії у війні проти України міністра оборони росії сергія шойгу усунули від російського керівництва, а оперативні командири інформують президента путіна про хід війни, повідомляє розвідка Великобританії, спираючись також на дані російських ЗМІ.

"Російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють шойгу за його неефективне керівництво, оскільки прогрес росії у війні зупинився", - зазначають у Міністерстві оборони Британії.

Ймовірно, шойгу довго намагався подолати свою репутацію нестачі військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі та Міністерстві надзвичайних ситуацій.



Посилаючись на "недавні повідомлення незалежних російських ЗМІ", союзники пишуть із Лондона, що через проблеми, з якими росія стикається у цій війні, їхній міністр оборони, ймовірно, "усунутий від керівництва".



Розвідка Британії вважає, що про перебіг бойових дій російського диктатора володимира путіна "безпосередньо інформують бойові командири".