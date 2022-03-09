Щодо ядерно небезпечних об'єктів України

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Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» (далі – ЯПУ «Джерело нейтронів», м. Харків, територія Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»).

ЯПУ «Джерело нейтронів» створено на базі ННЦ ХФТІ у відповідності до домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті, викладених у Спільній заяві Президентів України та США в квітні 2010 року, та «Меморандуму про взаєморозуміння між Урядами України та Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва з питань ядерної безпеки», підписаного 26 вересня 2011 року. Реалізація проєкту здійснюється за підтримки Аргонської національної лабораторії США.

ЯПУ «Джерело нейтронів» призначене для проведення наукових і прикладних досліджень в області ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та для виробництва медичних радіоізотопів.

До початку агресії РФ ЯПУ «Джерело нейтронів» знаходилась на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом.

24.02.2022 у зв’язку із початком агресії РФ оперативним персоналом ЯПУ «Джерело нейтронів» установка була переведена в глибокий підкритичний стан.

06.03.2022 РФ здійснила черговий акт ядерного тероризму шляхом обстрілу ЯПУ «Джерело нейтронів»,

У результаті бомбардування військами РФ нанесено наступні пошкодження:

зруйновано підстанцію РУ-0,4 кВ;

пошкоджено кабелі кондиціонерів системи охолодження клістирної галереї лінійного прискорювача електронів;

поверхнево пошкоджено основну будівлю установки;

пошкоджено теплотрасу до комплексу будівель та споруд ЯПУ «Джерело нейтронів»;

вибито вікна в будівлі насосної, градирень та лабораторії ізотопів.

07.03.2022 о 10:00 експлуатаційним персоналом ЯПУ «Джерело нейтронів» завершено огляд майданчика, споруд, систем та елементі установки, за результатами якого додаткових пошкоджень не виявлено. Радіаційний стан на майданчику в нормі.

Крім цього, на інформаційному ресурсі Interfax.ru 06.03.2022 вийшла стаття «Украина могла создать ядерное оружие в ближайшей перспективе – информированный источник в РФ», в якій зазначено про нібито участь низки підприємств в тому числі і ядерно-енергетичної сфери (ХФТІ, ДСП «Чорнобильська АЕС» ВП «Запорізька АЕС», Інститут ядерних досліджень, Інститут безпеки АЕС, ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» тощо) у розробленні ядерної зброї. В той час як відповідні підприємства не мають відповідної документації, технології та обладнання. Крім цього, Держатомрегулювання України з 1994 року веде облік на державному рівні всіх ядерних матеріалів, які знаходяться в Україні, а також збідненого урану, що використовується в якості біологічного захисту та для контролю зварних з’єднань. Зазначені відомості щодо ядерних матеріалів ретельно перевіряється представниками МАГАТЕ.

В свою чергу РФ до теперішнього часу не створила державної системи обліку ядерних матеріалів для всієї країни, а облік ведеться по окремим установам та підприємствам.

Таким чином, прикриваючись нанесенням превентивних ударів по нібито підприємствам «з виготовлення ядерної зброї» знищуються науково-дослідні та об’єкти ядерної енергетики України в тому числі розташовані в густонаселених містах.

ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Запорізька область, м. Енергодар, далі Запорізька АЕС).

Найбільша АЕС в Україні та в Європі. В експлуатації АЕС знаходиться 6 енергоблоків типу ВВР-1000 загальною встановленою потужністю 6000 МВт.

Станом на 10:00 07.03.22 у мережі знаходяться 2 енергоблоки Запорізької АЕС. Один блок у ремонті, інші - зупинені.

06.03.2022 о 16:06 лінія видачі потужності АЕС 750 кВ відключено у зв’язку із пошкодженням в районі населеного пункту Василівка Запорізької область в результаті боїв з окупаційними військами РФ.

За інформацією адміністрації Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військових формувань, оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно з вимогами експлуатаційної документації.

Автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні (далі – СЗЗ) та зоні спостереження (далі – ЗС ) працюють у штатному режимі, змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ не зафіксовано. У зв’язку з тим, що на поточний час сайт Запорізької АЕС не працює, інформація про радіаційний стан на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ у режимі реального часу, яка розміщена на ньому, для громадськості недоступна.

Присутність на території Запорізької АЕС озброєних ворожих військових (приблизно 500 осіб) та важкої техніки поблизу АЕС створює психологічний тиск як на персонал АЕС, так і на населення.

Фахівці, враховуючи відведення військових РФ безпосередньо з м. Енергодар, не виключають можливість інсценування нападу на війська РФ які залишились охороняти АЕС для дискредитації ВС та керівництва України перед світовою спільнотою.

В місті перебої із мобільним зв’язком, більшість інтернет-провайдерів не працюють, складнощі із продуктами харчування. Все це негативно впливає на моральний стан персоналу станції та суттєво впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС.

Крім цього, за отриманими даними, російські військові планують здійснити на Запорізькій АЕС показові зйомки для російських пропагандистських ЗМІ та висвітлити начебто вдячність працівників АЕС російським «визволителям», контроль над роботою станції з боку фахівців Росатому, готовність прийняти делегацію МАГАТЕ та дозволити виробляти електричну енергію для потреб України.

Також, отримано інформацію, що 06.03.22 на в’їзді в м. Енергодар та в с. Дніпровка на блокпостах окупаційні війська всім бажаючим безоплатно видавали паливно-мастильні матеріали з відповідною відеофіксацією сприяння окупаційних військ місцевому населенню.

Також слід зазначити, що за даними джерел, на території Запорізької АЕС перебуває близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та не менш 400 російських терористів.

Об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС», поточна ситуація (територія Чорнобильської зони відчуження).

В результаті військового нападу РФ на Україну з території РБ, починаючи із 17:00 24.02.2022 всі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС», що знаходяться у зоні відчуження: блоки № № 1, 2, 3 ЧАЕС (на етапі зняття з експлуатації), Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1, СВЯП-2), Новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття», об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, продовжують перебувати під контролем країни-агресора.

Дванадцята доба як персонал ДСП «Чорнобильська АЕС» без ротації виконує свої функції із забезпечення безпечної експлуатації ядерних об’єктів.

Робота автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження не відновлена. Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження наразі неможливий.

Стаціонарний та мобільний телефонний зв'язок із персоналом ДСП «Чорнобильська АЕС», що залишається безпосередньо на АЕС, не відновлено. Втрата телефонного зв’язку є наслідком військового нападу та захоплення підприємства військовими РФ.

За інформацією персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС», що отримується доступним каналам зв’язку, параметри безпеки об’єктів ДСП «Чорнобильська АЕС» на даний час перебувають у нормі.

У той же час, за наявною у Державної інспекції ядерного регулювання України інформацією, на об’єкті «Укриття» вийшли з ладу декілька датчиків контролю нейтронного потоку, потужності дози гамма-випромінювання та радіаційного забруднення повітря, що призвело до неможливості здійснення контролю за критичністю та низкою радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкту. Через відсутність, внаслідок окупації, достатньої кількості ремонтного персоналу та спеціального обладнання, відновлення пошкодженого обладнання систем, важливих для ядерної та радіаційної безпеки, не виконується.

Також, дані параметрів безпеки свідчать про тенденцію погіршення ряду показників, зокрема, концентрації довгоживучих радіонуклідів в атмосфері. Окупанти грубо порушує вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму на підприємстві та у зоні відчуження. Зокрема, нехтує вимогами щодо обов’язкового використання санпропускників, зміни одягу та взуття при відвідуванні «брудних» зон підприємства, дезактивації, здійснює безконтрольне переміщення особового складу та військової техніки на підприємстві, у зоні відчуження та за її межі. Це, у свою чергу, призводить до погіршення радіаційної обстановки на об’єкті та у зоні відчуження, а також сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межі зони відчуження.

ДІЯРУ продовжує здійснювати моніторинг ситуації на об’єктах ДСП «Чорнобильська АЕС» та аналізує дані, отримані із доступних джерел.

Крім цього, за отриманими даними, 06.03.2022, окупаційними військами РФ, які перебувають на території ДСП «Чорнобильська АЕС», з метою висвітлення у пропагандистських російських ЗМІ інформації щодо «адекватного» та «гуманного» ставлення до персоналу АЕС, на територію підприємства завезено гуманітарна допомога (їжа, цигарки тощо).

Після категоричної та публічної відмови персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС» від т.зв. «допомоги» російських окупантів, представники останніх переодягнулись у спецодяг концерну «NOVARKA», що залишилась в санпропускниках, та з радістю та вдячністю приймали допомогу, що фільмувалося російськими ЗМІ.

Концерн «NOVARKA» створено для спорудження нового безпечного конфайменту над зруйнованим в результатів аварії у квітні 1986 року енергоблоком № 4 Чорнобильської АЕС. Весь персонал концерну покинув зону відчуження після завершення робіт із введення в експлуатацію НБК та завершення гарантійного строку обслуговування цього об’єкту у вересні 2020 року.

Таким чином, окрім військових та цивільно-гуманітарних наслідків, такі дії агресора ставлять Україну, Європу та увесь світ перед загрозою масштабної ядерної катастрофи.

Слід зазначити, що у 2009 році у своїй резолюції Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила рішення, що «будь-який збройний напад і загроза ядерним об’єктам, призначеним для мирних цілей, є порушенням принципів ООН, Статуту ООН, міжнародного права та Статуту МАГАТЕ».

Додатково слід зазначити, що наступ на Запорізьку АЕС відбувся 3 березня 2022 року, одразу після завершення екстреного позачергового засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, яке різко засудило військове вторгнення РФ на Україну, наголосило на неприпустимості захоплення та руйнування об’єктів ядерної енергетики.

Військове захоплення ядерних установок, а також військові дії стосовно інших об’єктів ядерної енергетики та джерел іонізуючого випромінювання на території України, створюють безпрецедентні за своїм масштабам ризики щодо ядерної та радіаційної безпеки, захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання.

Російські війська перетворюють територію українських АЕС на військовий об’єкт, розміщують на цій території важке озброєння, щоб шантажувати увесь світ, що необхідно кваліфікувати, як акти ядерного тероризму.

Наразі, не дивлячись на активні ініціативи української сторони, нажаль, жодні дипломатичні зусилля МАГАТЕ та інших міжнародних партнерів не принесли реальних результатів щодо зниження або усунення воєнних ризиків на ядерних об’єктах України.

Без перебільшення можна констатувати, що на сьогодні в Україні через військову агресію з боку РФ створено ризики не лише радіаційних аварій різного масштабу, втрати контролю над джерелами іонізуючого випромінювання, а і безпрецедентні ризики ядерної катастрофи глобального масштабу.