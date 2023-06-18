Шмигаль зустрінеться з главами парламентських фракцій і груп - що на порядку денному

Голова Верховної Ради України розповів про деталі майбутньої зустрічі голів парламентських фракцій і груп з п рем'єр - міністром України.

"Ми домовлялися ще раніше про це... Що проведемо додаткову зустріч з інформування керівництва Верховної Ради, керівників депутатських фракцій і груп, яка ситуація (з тарифами, - ред.), як ми будемо рухатися далі. Тому що ми зробили один крок, але, на жаль, сьогодні ми не можемо говорити, що ми повністю вирішили всі проблеми", - пояснив він.