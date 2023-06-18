Шмигаль зустрінеться з главами парламентських фракцій і груп - що на порядку денному
17:07 01 лютого Київ, Україна
Голова Верховної Ради України розповів про деталі майбутньої зустрічі голів парламентських фракцій і груп з прем'єр-міністром України.
Зустріч буде присвячена врегулюванню ситуації з тарифами для населення і пройде завтра, 2 лютого, після засідання Верховної Ради. За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова
, прем'єр під час зустрічі поінформує керівництво Ради і голів фракцій про подальші кроки для вирішення ситуації з тарифами.
"Ми домовлялися ще раніше про це... Що проведемо додаткову зустріч з інформування керівництва Верховної Ради, керівників депутатських фракцій і груп, яка ситуація (з тарифами, - ред.), як ми будемо рухатися далі. Тому що ми зробили один крок, але, на жаль, сьогодні ми не можемо говорити, що ми повністю вирішили всі проблеми", - пояснив він.
Разумков зазначив, що пошук виходу з "тарифної кризи" повинен бути спільною роботою.
"Ми можемо прийняти будь-який законопроєкт, але важливо, щоб він був нормально імплементований", - зазначив Разумков.
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