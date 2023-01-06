Шмигаль: українці мають бути готовими до аварійних відключень світла

15:47 06 січня Київ, Україна

В Україні можуть поновити аварійні відключення електроенергії. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 січня.

"Тепла погода та святкові дні призвели до зниження споживання електроенергії, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Проте вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі було введено графіки планових відключень", - зазначив він.

За словами Шмигаля, сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно зросте споживання і дефіцит в енергосистемі збільшиться. Крім того, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі.