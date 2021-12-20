Шмигаль: Україна готова допомогти Лівану

«Україна вже звернулася до Ліванській Республіці з пропозицією про надання необхідної допомоги. І до нашими рятувальниками, відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент. Наскільки я знаю, зараз триває засідання уряду Лівану, вони будуть приймати рішення про те, якого типу допомогу їм потрібна », - повідомив Шмигаль.