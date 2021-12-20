Шмигаль: Україна готова допомогти Лівану

Влада України звернулися до Лівану з пропозицією надати допомогу щодо усунення наслідків вибуху в порту Бейрута. Українська сторона може відправити спецзагін рятувальників.
Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Нагадаємо, в порту Бейрута ввечері, 4 серпня, прогримів потужний вибух, який завдав шкоди цілому місту (еквівалентний землетрусу магнітудою 4,5 бала).
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