Шмигаль: Україна готова допомогти Лівану

16:51 05 серпень Київ, Україна

Влада України звернулися до Лівану з пропозицією надати допомогу щодо усунення наслідків вибуху в порту Бейрута. Українська сторона може відправити спецзагін рятувальників.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Україна вже звернулася до Ліванській Республіці з пропозицією про надання необхідної допомоги. І до нашими рятувальниками, відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент. Наскільки я знаю, зараз триває засідання уряду Лівану, вони будуть приймати рішення про те, якого типу допомогу їм потрібна », - повідомив Шмигаль.
фото: последствия взрыва в Бейруте
Нагадаємо, в порту Бейрута ввечері, 4 серпня, прогримів потужний вибух, який завдав шкоди цілому місту (еквівалентний землетрусу магнітудою 4,5 бала).