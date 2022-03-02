Шмигаль, Ткаченко і Немчинов перебувають з офіційним візитом в Грузії

10:24 03 червень Київ, Україна

Розпочався триденний робочий візит української делегації на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем до Грузії. До складу делегації увійшли Олег Немчинов та Олександр Ткаченко.

Про це повідомляється на сайті уряду.



"2-4 червня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуватиме з офіційним візитом в Грузії (Тбілісі, Мухета, Телаві, Цинандалі)", - йдеться в повідомленні.



У програмі візиту, зокрема, заплановані зустрічі українського прем'єра зі своїм грузинським колегою Іраклієм Гарібашвілі, головою парламенту Грузії Кахою Кучава і патріархом Грузії. Також заплановані заяви для ЗМІ.