Шмигаль провів зустріч з послами країн Великої сімки та Євросоюзу

15:08 22 грудня Киев, Украина

Сьогодні, 22 грудня, відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з послами Європейського Союзу та Групи Семи (G7).

В ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання співпраці та плани на наступний рік, а також питання закупівлі вакцини проти COVID-19, повідомляє пресслужба Кабміну України.



Прем'єр-міністр зазначив, що "Україна спільно зі Світовим банком і Європейським інвестиційним банком відпрацьовує можливість закупівлі вакцин проти COVID-19". За його словами, відповідна робота ведеться на рівні посольств США, Великобританії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.

"Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якомога швидше почати процес вакцинації лікарів та інших груп населення, які перебувають в зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини", - сказав глава уряду.

Шмигаль також зазначив, що на сьогодні найважливішим завданням уряду залишається пом'якшення впливу COVID-19 на економіку. Зокрема, за його словами, діє державна програма стимулювання економіки.



"Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проєктів в різних галузях. Проєкти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема, на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або шляхом кредитних коштів і бюджету. Запрошуємо взяти участь в приватизаційних аукціонах і концесійних конкурсах в Україні", - зазначив прем'єр-міністр.

Глава уряду і посли країн Групи Семи і ЄС обговорили також ключові параметри Державного бюджету на 2021, додали в пресслужбі. Як підкреслив Шмигаль, виконання бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів в частині збільшення фінансування важливих для України програм.

"У бюджеті також передбачено створення спеціального фонду, кошти з якого будуть виділятися на закупівлю вакцини від коронавірусу", - зазначив Шмигаль.

Також Шмигаль побажав Великобританії, яка головуватиме в Групі Семи в наступному році, успіху в досягненні задекларованих пріоритетів.



Прем'єр-міністр подякував країнам Групи Семи і Європейського Союзу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.