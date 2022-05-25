Шмигаль провів зустріч з послами країн Великої сімки та Євросоюзу

Сьогодні, 22 грудня, відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з послами Європейського Союзу та Групи Семи (G7).
В ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання співпраці та плани на наступний рік, а також питання закупівлі вакцини проти COVID-19, повідомляє пресслужба Кабміну України.
Прем'єр-міністр зазначив, що "Україна спільно зі Світовим банком і Європейським інвестиційним банком відпрацьовує можливість закупівлі вакцин проти COVID-19". За його словами, відповідна робота ведеться на рівні посольств США, Великобританії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.
Прем'єр-міністр зазначив, що "Україна спільно зі Світовим банком і Європейським інвестиційним банком відпрацьовує можливість закупівлі вакцин проти COVID-19". За його словами, відповідна робота ведеться на рівні посольств США, Великобританії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.
Шмигаль також зазначив, що на сьогодні найважливішим завданням уряду залишається пом'якшення впливу COVID-19 на економіку. Зокрема, за його словами, діє державна програма стимулювання економіки.
Глава уряду і посли країн Групи Семи і ЄС обговорили також ключові параметри Державного бюджету на 2021, додали в пресслужбі. Як підкреслив Шмигаль, виконання бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів в частині збільшення фінансування важливих для України програм.
Також Шмигаль побажав Великобританії, яка головуватиме в Групі Семи в наступному році, успіху в досягненні задекларованих пріоритетів.
Прем'єр-міністр подякував країнам Групи Семи і Європейського Союзу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Прем'єр-міністр подякував країнам Групи Семи і Європейського Союзу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии