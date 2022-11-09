Шмигаль прокоментував можливу евакуацію з Києва

18:00 08 листопада Київ, Україна

Ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого прифронтового міста, і тим більше столиці. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду у вівторок, 8 листопада.

"Знову повернуся до теми щодо евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз наголошую на позиції уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого прифронтового міста, і тим більше столиці", - пояснив чиновник.

За словами глави уряду, енергетики та сили протиповітряної оборони продовжують свою роботу.