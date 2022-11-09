Шмигаль прокоментував можливу евакуацію з Києва
18:00 08 листопада Київ, Україна
Ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого прифронтового міста, і тим більше столиці. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду у вівторок, 8 листопада.
"Знову повернуся до теми щодо евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз наголошую на позиції уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого прифронтового міста, і тим більше столиці", - пояснив чиновник.
За словами глави уряду, енергетики та сили протиповітряної оборони продовжують свою роботу.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми. Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо переговори з міжнародними партнерами про доставку, щоб все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - підсумував він.
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