Шмигаль закликав світову спільноту вплинути на росію через ситуацію на ЗАЕС

19:59 09 серпня Київ, Україна

Шмигаль закликає світову спільноту вплинути на рф, щоб вона вивела своїх військових із Запорізької АЕС, прилеглих територій та Енергодару.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабміну 9 серпня.

"Ми неодноразово ставали свідками того, як російські військові свідомо та холоднокровно обстрілюють житлові будинки, лікарні та іншу цивільну інфраструктуру. Мета цього – посіяти страх, зневіру. Це те, що роблять терористи. І це те, ким зараз стала росія – головним світовим терористом. Ядерний терорист. Інакше назвати ситуацію навколо Запорізької АЕС просто неможливо", - заявив глава уряду.

За словами Шмигаля, мінування найбільшої в Європі атомної електростанції, а також її провокаційні обстріли мають отримати відповідну оцінку.

"Росія має набути статусу держави - спонсора тероризму. Про це ми говоримо з усіма партнерами, і насамперед із Сполученими Штатами, де така ініціатива вже отримала підтримку Конгресу", - зазначив прем'єр.

Він наголосив, що "наслідки потенційної катастрофи відчує не лише Україна, а й увесь світ".



Нагадаємо, днями окупанти знову обстріляли територію ЗАЕС. Напередодні було обстріляно прибережну зону атомної електростанції, поранення отримала співробітниця АЕС.