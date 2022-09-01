Шмигаль закликав світову спільноту вплинути на росію через ситуацію на ЗАЕС

Шмигаль закликає світову спільноту вплинути на рф, щоб вона вивела своїх військових із Запорізької АЕС, прилеглих територій та Енергодару.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабміну 9 серпня.
За словами Шмигаля, мінування найбільшої в Європі атомної електростанції, а також її провокаційні обстріли мають отримати відповідну оцінку.
Він наголосив, що "наслідки потенційної катастрофи відчує не лише Україна, а й увесь світ".
Нагадаємо, днями окупанти знову обстріляли територію ЗАЕС. Напередодні було обстріляно прибережну зону атомної електростанції, поранення отримала співробітниця АЕС.
Нагадаємо, днями окупанти знову обстріляли територію ЗАЕС. Напередодні було обстріляно прибережну зону атомної електростанції, поранення отримала співробітниця АЕС.
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