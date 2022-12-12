Шмигаль закликав Францію надати Україні танки Leclerc

19:39 12 грудня Київ, Україна





Про це він заявив під час виступу на телеканалі TF1. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Францію надати Україні основний французький бойовий танк Leclerc у рамках постачання військової допомоги для протидії російському вторгненню.Про це він заявив під час виступу на телеканалі TF1.

"Нам необхідні гаубиці та боєприпаси, включаючи реактивні снаряди, які ми використовуємо щодня. Ми просимо танки, зокрема, французькі Leclerc", - зазначив чиновник.

Шмигаль додав, що щодня росія випускає на українській території 50-70 тисяч снарядів. Крім того, росія використовує іранські дрони для ударів по інфраструктурі України, нагадав прем'єр.

"Понад 500 іранських безпілотників було запущено проти України. Ми навчилися їх збивати. У суботу із 15 безпілотників, спрямованих проти Одеси, було перехоплено 10", - розповів чиновник.

За його словами, Україна потребує засобів протиповітряної оборони для захисту свого неба, зокрема систем Patriot.



Танк третього покоління Leclerc був створений концерном GIAT (нині Nexter) у 1980-х роках для заміни застарілого танка AMX-30. Його серійне виробництво розпочалося у 1992 році. Leclerc стоїть на озброєнні французької армії, Йорданії та армії Об'єднаних Арабських Еміратів.



Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сподівається отримати від Німеччини танки Leopard 2.