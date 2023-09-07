Шмигаль представив колективу Антимонопольного комітету нового керівника

12:33 07 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер, 7 вересня, представив колективу Антимонопольного комітету нового керівника – Павла Кириленка.



Про це повідомляє пресслужба уряду.



За словами Шмигаля, ринкова економіка та вільна конкуренція відіграють одну з головних ролей на шляху до ЄС. І тут важлива роль Антимонопольного комітету.

"Сьогодні перед комітетом стоять важливі завдання. У суспільстві є значний запит на справедливість та чесноту. Зокрема, справедливість та чеснота бізнесу. Бізнес має працювати відповідально, працювати заради перемоги", – сказав Шмигаль.

Також він наголосив на важливості захисту економічної конкуренції. У рамках зобов'язань України перед партнерами, зокрема МВФ, є домовленість стосовно покращення роботи АМКУ щодо сприяння ринковій конкуренції, особливо на етапі повоєнного відновлення, зазначив прем'єр.