Шмигаль представив колективу Антимонопольного комітету нового керівника

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер, 7 вересня, представив колективу Антимонопольного комітету нового керівника – Павла Кириленка.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
За словами Шмигаля, ринкова економіка та вільна конкуренція відіграють одну з головних ролей на шляху до ЄС. І тут важлива роль Антимонопольного комітету.
Також він наголосив на важливості захисту економічної конкуренції. У рамках зобов'язань України перед партнерами, зокрема МВФ, є домовленість стосовно покращення роботи АМКУ щодо сприяння ринковій конкуренції, особливо на етапі повоєнного відновлення, зазначив прем'єр.
Він додав, що зміни у роботі комітету є частиною євроінтеграційних прагнень України, зокрема Угоди про асоціацію з ЄС.
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