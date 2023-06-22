Шмигаль підбив підсумки лондонської Конференції з відновлення України

17:02 22 червня Київ, Україна

У ході Конференції з відновлення України, що відбулася в Лондоні, партнери анонсували нову фінансову підтримку для держави, а також підтримали ідею використання заморожених російських активів для відновлення України.





Про це під час пресконференції 22 червня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава українського уряду подякував організаторам та учасникам заходу, що відбувся у Лондоні.

"Дуже вдячний Великобританії за прийом та організацію такого потужного заходу, дякую всім партнерам і союзникам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в ці важкі для нас часи, наша стійкість — це сила українського народу помножена на військову, фінансову, санкційну, гуманітарну підтримку наших партнерів та союзників. Україна завжди пам'ятатиме тих, хто сьогодні допомагає нам у боротьбі та відновленні", - підкреслив чиновник.

За його словами, на конференції з відновлення солідарність миру з Україною виявилася не лише у деклараціях. Зокрема, Шмигаль перерахував нові фінансові ресурси, анонсовані партнерами України:

50 млрд євро від ЄС як новий середньостроковий інструмент підтримки;

трирічна програма підтримки на 3 млрд фунтів від Великобританії;

1,76 млрд доларів за угодою із Світовим банком;

600 млн євро енергокомпаніям "Укргідроенерго", "Укренерго", "Нафтогаз" від ЄБРР;

новий портфель проєктів для відновлення на 840 млн євро від Європейського інвестиційного банку;

1,3 млрд доларів анонсованої допомоги від США;

додаткових 381 млн євро допомоги від Німеччини.

За словами урядовця, під час заходу Міністерство енергетики України та МЗС Великобританії уклали меморандум про енергетичне партнерство, який передбачає створення нового фонду викликів у сфері зелених інновацій у розмірі 62 мільйонів фунтів стерлінгів.



Прем’єр додав, що за участю України відбулося чергове засідання Міжвідомчої координаційної платформи донорів. Цей крок посилює координацію з партнерами щодо відновлення країни.



Також на етапі формування перебуває коаліція бізнесу для інвестицій в Україну – Ukraine Business Compact. За словами Шмигаля, до ініціативи приєдналося вже 400 міжнародних компаній.



Крім того, Україна підписала разом із ЄС, Норвегією, Швейцарією та Європейським банком реконструкції та розвитку угоду про спільну роботу зі страхування військових ризиків, додав прем'єр. Він подякував за підтримку США, Великій Британії та Фінляндії, які виступають донорами цієї ініціативи.