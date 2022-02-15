Шмигаль підписав новий «Пакт молоді 2025»

10:04 24 вересень Київ, Україна

Відділ комунікацій Секретаріату КМУ повідомив про підписання нового українського «Пакту молоді 2025», який дозволить молодим людям отримувати наставництво, вчитися та готуватися до успішної кар'єри.



Уряд готовий допомогти молоді й бізнесу бути взаємовигідними, адже якісна підготовка молодих людей до майбутньої професії - перспективна геополітична перевага України.



Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час церемонії підписання нового українського «Пакту молоді 2025». У заході взяли участь міністр молоді та спорту Вадим Хутцайт, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет і представники бізнесу.