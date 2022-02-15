Шмигаль підписав новий «Пакт молоді 2025»

10:04 24 вересень Київ, Україна

 
Відділ комунікацій Секретаріату КМУ повідомив про підписання нового українського «Пакту молоді 2025», який дозволить молодим людям отримувати наставництво, вчитися та готуватися до успішної кар'єри.

Уряд готовий допомогти молоді й бізнесу бути взаємовигідними, адже якісна підготовка молодих людей до майбутньої професії - перспективна геополітична перевага України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час церемонії підписання нового українського «Пакту молоді 2025». У заході взяли участь міністр молоді та спорту Вадим Хутцайт, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет і представники бізнесу.
 


«В Україні 30% населення - молоді люди, це потенціал нашої держави. Підприємства-учасники Пакту зобов'язалися надати їм практичні навички, перш ніж вони почнуть свою кар'єру. Це розширює кругозір, таланти та можливості для молоді», - сказав прем'єр.

За словами прем'єр-міністра, 49 000 молодих людей скористалися програмою в рамках попереднього пакту. Майже 150 роботодавців проявили ініціативу та приєдналися до проєкту.

«Влада висловлює готовність допомогти в нормативній, законодавчій частині, щоб в української молоді була можливість добре підготуватися до своєї майбутньої кар'єри», - сказав Денис Шмигаль.

У завершальній промові прем'єр-міністр закликав бізнес і молодь більш активно брати участь в цій ініціативі.