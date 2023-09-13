Шмигаль прозвітував про стан підготовки енергосистеми до опалювального сезону

18:39 12 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні підготовка української енергосистеми до осінньо-зимового періоду входить до своєї фінальної стадії.



Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 12 вересня.

"Понад місяць залишилося до початку опалювального сезону. Ми готували і продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію", - сказав глава уряду.

Зокрема, Денис Шмигаль озвучив поточні результати підготовки до опалювального сезону:

АЕС. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.

ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов'язання, що на початок сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

ТЕЦ. Близько 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти продовжуються та завершаться вчасно.

ГЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю близько 2,3 ГВт.

Також прем'єр проінформував, що за даними Міненерго, загалом до енергосистеми України вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей.