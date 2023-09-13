Шмигаль прозвітував про стан підготовки енергосистеми до опалювального сезону

18:39 12 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні підготовка української енергосистеми до осінньо-зимового періоду входить до своєї фінальної стадії.

Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 12 вересня.
"Понад місяць залишилося до початку опалювального сезону. Ми готували і продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію", - сказав глава уряду.
Зокрема, Денис Шмигаль озвучив поточні результати підготовки до опалювального сезону:
  • АЕС. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.
  • ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов'язання, що на початок сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.
  • ТЕЦ. Близько 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти продовжуються та завершаться вчасно.
  • ГЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю близько 2,3 ГВт.
Також прем'єр проінформував, що за даними Міненерго, загалом до енергосистеми України вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей.