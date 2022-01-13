Шмигаль пояснив, чому Україна закрила кордони для іноземців

11:04 01 вересень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що причиною того, що Кабінет міністрів прийняв рішення закрити в'їзд для іноземців, стало зростання кількості заражених коронавірусом.



«Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила. Закрили кордон саме зараз, тому що кількість хворих в Україні почала зростати», - сказав він.



Прем'єр зазначив, що відкриття кордонів для іноземців можливо, якщо протягом двох тижнів в країні буде спостерігатися спад захворюваності.



Водночас, за його словами, іноземцям, які в'їжджають в країну для навчання або бізнесу, в'їзд буде дозволений.



«Не стоїть питання, щоб іноземці не в'їжджали зовсім. Стоїть питання взяти на контроль. З моменту закриття кордону для іноземців в нашу країну в'їхала 21 тисяча іноземців: бізнес, дипломати, студенти», - повідомив він.



З 00:00 28 серпня до 00:00 28 вересня Україна закрила свої кордони для іноземців - за винятком кількох категорій громадян інших країн.



Офіційною причиною стала ситуація з поширенням коронавірусу та зростання захворюваності в Україні. Водночас, в українських ЗМІ та соціальних мережах обговорюють версію, згідно з якою рішення могло бути продиктовано ще й іншою причиною. Це нібито пов'язано з масовим паломництвом хасидів до Умані. Очікувалося, що в поточному році могли приїхати до 10 тисяч паломників.