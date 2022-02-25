Шмигаль обговорив хід реформ в Україні з послами ЄС, США і Великобританії

11:15 27 травень Київ, Україна

Глава уряду України Денис Шмигаль провів зустріч з главами диппредставництв Євросоюзу, США і Великобританії, сторони обговорили реалізацію реформ, зокрема, реформу корпоративного управління і роботу ринку газу.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.



Відзначається, що на зустрічі були присутні голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс, перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр енергетики Герман Галущенко.

"Минулого тижня Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкти, необхідні для отримання макрофінансової допомоги і траншу МВФ. Зараз йде підготовка змін до другого читання. Розраховуємо, що незабаром вони будуть прийняті в цілому", - повідомив під час зустрічі Шмигаль.

Також прем'єр-міністр підкреслив, що важливо підтримувати зв'язок з партнерами України з питань реалізації всіх реформ, зокрема, антикорупційної, судової, корпоративної, впровадження ринку газу та електроенергії. Шмигаль зазначив, що законопроєкт про відповідальність за неправдиве декларування доходів був поданий президентом і прийнятий в першому читанні в минулому місяці. Крім того, в першому читанні схвалено законопроєкт, що стосується діяльності Вищої ради правосуддя.



Під час зустрічі сторони також обговорили реформу корпоративного управління і роботу ринку газу. Шмигаль запевнив глав дипломатичних представництв, що впровадження ринку газу в Україні є незворотнім.