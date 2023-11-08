Шмигаль про підтримку Миколаєва після обстрілів: уряд виділить додаткові кошти

12:29 08 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про підготовку уряду до виділення додаткових коштів для встановлення стабільного водопостачання у місті Миколаїв.



Він нагадав, що раніше навесні 2022 року російські обстріли пошкодили водопровід, який постачав питну воду до міста, і ситуація ускладнилася через подальші обстріли та руйнування Каховської ГЕС.



Шмигаль наголосив, що на вирішення цієї проблеми загалом уряд уже виділив понад 1 мільярд гривень. На останній нараді було обговорено пропозиції щодо відновлення стабільного водопостачання у місті, зокрема ідеї щодо розчищення русла річки Інгулець.

Це завдання пріоритетного значення, і уряд готує додаткові кошти на його вирішення. Також на нараді розглянуто пропозиції щодо будівництва технічного водопроводу та реконструкції водосховища.