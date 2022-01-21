Шмигаль не бачить причин для претензій по Нафтогазу

14:38 07 травень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зміна керівництва компанії НАК «Нафтогаз» прийнята відповідно до законодавства та з дотриманням усіх процедур.

"Хочу сказати, що за законом і згідно з усіма законними процедурами відбулася ротація в керівництві Нафтогазу. Всі бачили звітність, всі бачили, що це було рішення українського уряду. Звичайно, український уряд ухвалив рішення згідно з українським законодавством", - сказав прем'єр.

Він додав, що обговорював це питання на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"У розмові з паном Блінкеном ми торкалися в цілому питання проведення реформ в Україні, цілої низки. Корпоративна - серед них, це важливий момент розвитку нашої держави", - сказав прем'єр.

Сам Блінкен назвав "поганим сигналом" рішення щодо Нафтогазу. Він вважає, що воно може нашкодити міжнародному іміджу України.



Нагадаємо, Кабмін звільнив Наглядову раду Нафтогазу на дві доби, за які був звільнений глава правління компанії Андрій Коболєв. На його місце був призначений колишній виконавчий директор компанії Юрій Вітренко.



При цьому своє рішення Кабмін пояснив незадовільними фінансовими показниками Нафтогазу за 2020 рік - 19 млрд грн чистого збитку.



США, ЄС і міжнародні фінансові організації висловили глибоке занепокоєння рішенням уряду.



Пізніше Наглядова рада Нафтогазу заявила про дострокове припинення своїх повноважень, попри заклики Кабміну продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.