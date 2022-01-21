Шмигаль не бачить причин для претензій по Нафтогазу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зміна керівництва компанії НАК «Нафтогаз» прийнята відповідно до законодавства та з дотриманням усіх процедур.
Він додав, що обговорював це питання на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Сам Блінкен назвав "поганим сигналом" рішення щодо Нафтогазу. Він вважає, що воно може нашкодити міжнародному іміджу України.
Нагадаємо, Кабмін звільнив Наглядову раду Нафтогазу на дві доби, за які був звільнений глава правління компанії Андрій Коболєв. На його місце був призначений колишній виконавчий директор компанії Юрій Вітренко.
При цьому своє рішення Кабмін пояснив незадовільними фінансовими показниками Нафтогазу за 2020 рік - 19 млрд грн чистого збитку.
США, ЄС і міжнародні фінансові організації висловили глибоке занепокоєння рішенням уряду.
Пізніше Наглядова рада Нафтогазу заявила про дострокове припинення своїх повноважень, попри заклики Кабміну продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі