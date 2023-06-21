Шмигаль назвав 10 ключових аспектів відновлення України

16:59 21 червня Київ, Україна

Наразі Україна розглядає 10 ключових аспектів відновлення України, серед яких оцінка збитків, етапи відновлення, прозорість та джерела фінансування.



Про це під час відкриття Конференції з відновлення України, метою якої є залучення міжнародних інвестицій для відновлення України після російського вторгнення, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Перший аспект відновлення України – оцінка збитків



"Разом із Світовим банком, Європейською Комісією та ООН ми створили такий інструмент. Ми провели швидку оцінку збитків та потреб. Цей документ містить вичерпний огляд впливу війни на 20 різних секторів", - сказав глава уряду.



Другий аспект відновлення України – етапи відновлення



Перший етап – швидке відновлення, яке розпочалося минулого року і зараз активно реалізується.



"Ми говоримо про проєкти, які справді необхідні для виживання країни та народу в умовах війни. За оцінками Світового банку, цього року нам потрібно 14,1 мільярда доларів для таких пріоритетних проєктів відновлення", – пояснив Шмигаль.



Другий етап - це довгострокова реконструкція, яка триватиме багато років і зараз починають складати план її реалізації.



Третій аспект відновлення України – це пріоритети швидкого відновлення



За словами Шмигаля, на 2023 рік уряд визначив п'ять основних пріоритетів:

енергетика,

гуманітарне розмінування,

житло,

критична та соціальна інфраструктура,

підтримка економіки



Четвертий аспект відновлення України – це архітектура відновлення



Як зазначив Шмигаль, реалізація всіх цих проєктів потребує особливого покриття архітектури та регулярних майданчиків для співпраці. Він нагадав, що торік заснували посаду віцепрем'єр-міністра з реставрації України, створили також державну агенцію з питань реставрації, Цільовий фонд для подолання наслідків агресії, посади заступників міністрів для відновлення у профільних відомствах.



“Ми активно залучаємо регіональну владу, яка є важливим елементом реформи децентралізації поряд із внутрішньою архітектурою відновлення. Ми створили новий механізм регулярної взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Це є міжвідомча платформа координації донорів для України.

Тепер представником України у цій платформі буде віцепрем'єр-міністр з реставрації”, - сказав Шмигаль.



П'ятий аспект відновлення України – прозорість



“Говорячи про архітектуру оновлення, ми багато разів згадували слова прозорість та підзвітність. Ми дбаємо про те, щоб це були не просто слова, українська реконструкція має стати синонімом прозорості", - сказав Шмигаль.



Він додав, що минулого місяця надали екосистему цифрового оновлення для відповідального управління. Екосистема, за його словами, дозволить контролювати кожен етап будь-якого проєкту відновлення за дуже короткий проміжок часу, в систему вже запроваджено понад 5000 ділянок для відновлення.



Шостий аспект відновлення України – параметричний підхід



Параметричний підхід – це принцип, коли уряд визначає загальні рамки, широку політику та загальні вимоги.



"Що це означає на практиці? Наприклад, ми на законодавчому рівні встановили нові вимоги щодо будівництва, зокрема, житлових будинків, щоб вони тепер мали бомбосховища. Ми також розробили вимоги до шкіл та лікарень та створюємо громадські центри безпеки", - розповів Шмигаль.



Енергоефективність, зелені технології, безпека – все це має бути обов'язковою частиною нової інфраструктури під час реконструкції, наголосив глава уряду.



Сьомим аспектом відновлення України є регіональний підхід



"Регіональний підхід – це коли наші міжнародні країни-партнери беруть патронат над регіонами та громадами в Україні та допомагають реалізовувати тут проєкти відновлення", – сказав прем'єр.



Нині реалізується чи реалізовувалося разом із країнами-партнерами чи міжнародними організаціями понад 200 проєктів.



Восьмий аспект відновлення України – джерела фінансування відновлення



За словами Шмигаля, одне з ключових питань, з яким Україна постійно стикається, це хто заплатить сотні мільярдів за відновлення.



"Передусім, росія має заплатити за те, що вона знищила", - наголосив глава уряду.



Він розповів, що готуються справедливі механізми, які дають змогу конфіскувати до 500 мільярдів доларів російських активів, заморожених в експлуатації.



Дев'ятий аспект відновлення України – залучення приватного сектору



"Жодне масштабне ефективне та швидке відновлення неможливе без залучення приватного капіталу та приватних інвестицій. Разом із Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США та іншими партнерами ми працюємо над ефективною моделлю страхування військових ризиків для інвестицій в Україну", - наголосив прем'єр.



За його словами, визначено п'ять ключових сегментів, які стануть основою відновлення та трансформації нашої економіки.



Перший сектор – енергетика. Є величезний потенціал у секторі електроенергетики, видобутку та зберіганні газу, а також водневої енергетики.



Другий сектор – це ВПК. Багато українських видів зброї та розробок доводять свою ефективність на полі бою. Європейські та світові оборонні компанії дедалі частіше розглядають варіанти будівництва нових виробництв в Україні.



Третій сектор – це сільське господарство. Україна вже світовий лідер із виробництва багатьох культур. З державними стимулами та приватними іноземними інвестиціями післявоєнне зростання у цьому секторі може бути двозначним.



Четвертий сектор – це інфраструктура. Наразі зареєстровані збитки цього сектора перевищують 100 мільярдів доларів. Тож упродовж багатьох років це буде ринок, який коштуватиме десятки мільярдів євро. Україна активно пропонуватиме проєкти державно-приватного партнерства та концесії.



П'ятий сектор – ІТ.

“Ми прагнемо стати цифровим центром у Європі. Ми пропонуємо компаніям одні з найвигідніших у світі податкових та регуляторних умов. Загалом ми говоримо приватному сектору, що ті, хто сьогодні інвестує в Україну, матимуть надзвичайні можливості та перспективи у наступні роки”, - заявив Шмигаль.



Десятий аспект відновлення України – Україна змінюється



“Плани, зміни та реформи чітко відповідають нашим прагненням стати членом ЄС. Ми розуміємо, що Україна має змінюватись і Україна зараз трансформується”, — сказав глава уряду.



Шмигаль розповів, що на 2023 рік уряд визначив 10 пріоритетних реформ та проєктів трансформації: європейська інтеграція, безпека та оборона, нова політика щодо ветеранів, розвиток людського капіталу перед надзвичайними викликами, нова економічна модель, розвиток логістики та швидке відновлення.



"Крім того, у нас повністю створена антикорупційна інфраструктура: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд, Національне агентство із запобігання корупції. Це важливі інститути, які дозволяють забезпечити принцип невідворотності покарання та верховенства права", - сказав він.



Водночас уряд проводить масштабну реформу цифровізації, широкомасштабне регулювання ведення бізнесу, корпоратизацію та приватизацію державних підприємств. Це необхідний набір змін, який, за словами прем'єра, дозволить запобігти корупції.