Шмигаль і посли G7 обговорили реалізацію корпоративної реформи

У Києві пройшла зустріч прем'єра України Дениса Шмигаля з послами Великої сімки (G7) та Представництвом ЄС в Україні, в ході якої сторони обговорили ключові для України реформи.
Про це повідомляє Урядовий портал 14 травня.
Про це повідомляє Урядовий портал 14 травня.
За словами прем'єр-міністра, одним з перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету.
Шмигаль запропонував голові Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу залучити до роботи номінаційного комітету представників Європейського Союзу.
Також прем'єр-міністр зауважив, що 13 травня відбулася зустріч представників уряду і Офісу Президента з членами Наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
За словами Шмигаля, держава готова підписати контракти з членами Наглядової ради на той самий строк, що і з генеральним директором.
Членам Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік.
Також прем'єр-міністр зауважив, що 13 травня відбулася зустріч представників уряду і Офісу Президента з членами Наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
За словами Шмигаля, держава готова підписати контракти з членами Наглядової ради на той самий строк, що і з генеральним директором.
Членам Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік.
Також Шмигаль зазначив, що на зустрічі з членами Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» обговорювалася можливість включення до ради представника США.
Він додав, що уряд буде сподіватися на позитивне рішення Наглядової ради.
Він додав, що уряд буде сподіватися на позитивне рішення Наглядової ради.
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