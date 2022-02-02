Шмигаль і посли G7 обговорили реалізацію корпоративної реформи

17:55 14 травень Київ, Україна

У Києві пройшла зустріч прем'єра України Дениса Шмигаля з послами Великої сімки (G7) та Представництвом ЄС в Україні, в ході якої сторони обговорили ключові для України реформи.



Про це повідомляє Урядовий портал 14 травня.

«Уряд незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління та інших ключових для України реформ. Разом з країнами G7 і міжнародними фінансовими партнерами ми маємо шанс почати нову сторінку у впровадженні реформи корпоративного управління на головних стратегічних компаніях України», - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, одним з перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету.

«Було б добре бачити комітет, який би став не тільки інструментом відбору якісних кандидатів для наглядових рад, а й майданчиком для обговорення проблемних питань, які у нас виникають у багатьох компаніях», - сказав глава уряду.





Також прем'єр-міністр зауважив, що 13 травня відбулася зустріч представників уряду і Офісу Президента з членами Наглядової ради НАК



За словами Шмигаля, держава готова підписати контракти з членами Наглядової ради на той самий строк, що і з генеральним директором.



Членам Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. Шмигаль запропонував голові Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу залучити до роботи номінаційного комітету представників Європейського Союзу.Також прем'єр-міністр зауважив, що 13 травня відбулася зустріч представників уряду і Офісу Президента з членами Наглядової ради НАК «Нафтогаз України».За словами Шмигаля, держава готова підписати контракти з членами Наглядової ради на той самий строк, що і з генеральним директором.Членам Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік.

"За цей час ми проведемо прозорий та публічний відбір кандидатів у нову Наглядову раду, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий зробити кроки назустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період", - підкреслив прем'єр-міністр.

Також Шмигаль зазначив, що на зустрічі з членами Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» обговорювалася можливість включення до ради представника США.



Він додав, що уряд буде сподіватися на позитивне рішення Наглядової ради.