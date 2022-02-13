Шмигаль: Сумська область має великі можливості для розвитку туризму

11:21 23 вересень Київ, Україна

Денис Шмигаль відвідав Сумську область з робочим візитом, в ході якого відбулася нарада з питань розвитку області, на нараді прем'єр-міністр наголосив на необхідності розвитку туристичного потенціалу регіону.



У зустрічі також взяли участь міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Сумської обласної державної адміністрації Роман Грищенко, представники уряду та народні депутати.



Прем'єр-міністр зазначив, що Сумська область має великі можливості для розвитку туризму, тому дуже важливо приділяти особливу увагу підтримці так званих туристичних магнітів. Серед них, зокрема, садибний комплекс П.Харитоненка. В ході робочої поїздки глава уряду особисто ознайомився зі станом культурно-історичної пам'ятки.



Денис Шмигаль зазначив, що уряд буде шукати додаткові можливості для підтримки таких об'єктів, оскільки це в першу чергу буде вигідно місцевим громадам.



«У наступному році ми плануємо включити культурні та туристичні об'єкти в проєкт Великого будівництва. Регіони повинні підготувати пропозиції, які можуть бути профінансовані в рамках програми в наступному році. Розставте пріоритети та визначте, куди найкраще інвестувати, щоб це принесло результати», - сказав прем'єр-міністр.



Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що в Сумській області є активна спільнота, велика кількість фестивалів і цікавих об'єктів, які можуть стати туристичним магнітом. Він додав, що наступного року заплановані дві відповідні програми.



«Перша - це «Велика реставрація» у сфері культури. Це театри, музеї, замки, садиби, які можуть стати туристичним магнітом. Ми приймемо пропозиції від регіонів і розглянемо співпрацю між державою та місцевими громадами. І друга - створення центрів культурного обслуговування. По суті, це перетворення бібліотек в регіонах в сучасні центри дозвілля», - розповів Олександр Ткаченко.