Шостий пакет санкцій проти росії: країни ЄС домовилися про часткове нафтове ембарго

08:35 31 травня Київ, Україна

Вчора ввечері лідери країн ЄС погодили шостий пакет санкцій проти росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти, відключення Сбербанку від системи SWIFT , заборону мовлення в ЄС трьох російських телеканалів та індивідуальні санкції.

"Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС покриває понад дві третини імпорту нафти з росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на росію з метою припинення війни", - написав голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму "Твіттері".

Детальніше:

Санкції відразу торкнуться 75% російського імпорту нафти, а до кінця року 90% російської нафти, що ввозиться в Європу, буде заборонено;

Під санкції потрапляє нафта, що постачається морем. ЄС поки вирішив залишити імпорт нафтопроводом "Дружба", від якого залежить Угорщина. Саме вона була проти запровадження повного ембарго щодо росії.



Шарль Мішель заявив на підсумковій пресконференції, що рішення залишити імпорт російської нафти трубопроводами – тимчасове. Росія через нафтове ембарго Євросоюзу може втратити близько $22 млрд нафтових доходів на рік, підрахувало агентство Bloomberg.

Відключення Сбербанку від SWIFT та персональні санкції проти відповідальних за військові злочини в Україні.