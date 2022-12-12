Шантаж росії провалився: Європейські сховища газу заповнені на 90%

15:08 12 грудня Київ, Україна

Європейський Союз накопичив обсяги газу, необхідні для проходження зимового періоду, незважаючи на перебої у постачанні блакитного палива з боку росії.



Про це під час виступу 12 грудня заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Щодо того, що ми встановили зобов'язання щодо збільшення мінімального наповнення сховищ газу. Наші сховища заповнені більш ніж на 90%. Тому ми перевиконали наше завдання. Це дуже добре. Наразі ми перевищили середній показник заповненості за останні 5 років", — зазначила чиновниця.

Вона констатувала, що російський газовий шантаж повністю провалився.

"Тому можна підсумувати, що ми готові до цієї зими, незважаючи на перебої постачання з росії", - зазначила фон дер Ляєн.

Незважаючи на це, вже у 2023 році ЄС може загрожувати дефіцит газу, додала глава Єврокомісії.

"Згідно з аналізом, незважаючи на введені заходи, наступного року ми можемо зіткнутися з нестачею газу в обсязі до 30 мільярдів кубічних метрів. Вже зроблені кроки допоможуть частково вирішити це, але потрібні ще інші заходи", - наголосила вона.

Зокрема, фон дер Ляєн закликала зосередитись на імпорті зрідженого газу.

"Я впевнена, що нам вдасться зберегти той самий рівень, який мали цього року – 1,3 мільярда кубічних метрів", – пояснила чиновниця.

За її словами, також ЄС слід повноцінно запустити платформу спільної закупівлі газу.

"Про платформу спільних закупівель - ми встановили її та маємо політичну домовленість щодо неї. Участь у ній добровільна. Те, що ми могли побачити останніми тижнями, — це значне зростання інтересу до неї", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії сподівається, що Рада ЄС підтримає цю пропозицію у найближчі кілька днів.