Крок до можливого вступу до Європейського Союзу: ЄК опублікує рекомендації

17:52 01 листопада Київ, Україна

За інформацією Politico, Єврокомісія в середу, 8 листопада, опублікує свій звіт про прогрес України та інших країн, які прагнуть приєднатися до Європейського Союзу.

У цьому документі буде рекомендовано розпочати переговори про можливий вступ України та Молдови до складу ЄС.



Однак, згідно з офіційними особами та дипломатами ЄС, ці переговори залежатимуть від певних умов. Україні та Молдові буде запропоновано досягти певного прогресу у низці важливих галузей, зокрема створення надійної та незалежної судової системи, захист прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.

"Ці застереження не будуть незначними, а досить серйозними", - попередив один із французьких чиновників.

Він також наголосив, що Брюссель уже неодноразово ховає великі політичні рішення під виглядом технічних деталей.