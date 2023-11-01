Крок до можливого вступу до Європейського Союзу: ЄК опублікує рекомендації

За інформацією Politico, Єврокомісія в середу, 8 листопада, опублікує свій звіт про прогрес України та інших країн, які прагнуть приєднатися до Європейського Союзу.
У цьому документі буде рекомендовано розпочати переговори про можливий вступ України та Молдови до складу ЄС.
Однак, згідно з офіційними особами та дипломатами ЄС, ці переговори залежатимуть від певних умов. Україні та Молдові буде запропоновано досягти певного прогресу у низці важливих галузей, зокрема створення надійної та незалежної судової системи, захист прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.
Однак, згідно з офіційними особами та дипломатами ЄС, ці переговори залежатимуть від певних умов. Україні та Молдові буде запропоновано досягти певного прогресу у низці важливих галузей, зокрема створення надійної та незалежної судової системи, захист прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.
Він також наголосив, що Брюссель уже неодноразово ховає великі політичні рішення під виглядом технічних деталей.
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