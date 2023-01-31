Шабунін розкритикував Лієва, який відповідає за збройні контракти Міноборони

Олександр Лієв, який відповідає за збройні контракти Міноборони, підтримував окупацію Криму.
Про це повідомляє голова правління ЦПК Віталій Шабунін, заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у Facebook.
Про це повідомляє голова правління ЦПК Віталій Шабунін, заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у Facebook.
Шабунін повідомив, що Лієв уродженець м. Ухта республіки Коміри, колишній міністр курортів і туризму АР Крим часів президента-втікача Віктора Януковича.
У березні 2014 року, за часів окупації Криму росією, Лієв закликав Київ "почути Крим" та "легалізувати референдум" за його статус.
Крім того, у січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту СРСР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом Росії.
Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії та поблизу Генічеська.
Безугла у Facebook повідомила, що рекомендувала міністру оборони Олексію Резнікову звільнити Лієва ще кілька місяців тому.
За її словами, нардеп зверталася до СБУ через призначення Лієва до Міноборони.
У березні 2014 року, за часів окупації Криму росією, Лієв закликав Київ "почути Крим" та "легалізувати референдум" за його статус.
Крім того, у січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту СРСР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом Росії.
Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії та поблизу Генічеська.
Безугла у Facebook повідомила, що рекомендувала міністру оборони Олексію Резнікову звільнити Лієва ще кілька місяців тому.
За її словами, нардеп зверталася до СБУ через призначення Лієва до Міноборони.
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