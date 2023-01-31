Шабунін розкритикував Лієва, який відповідає за збройні контракти Міноборони

18:28 31 січня Київ, Україна

Олександр Лієв, який відповідає за збройні контракти Міноборони, підтримував окупацію Криму.



Про це повідомляє голова правління ЦПК Віталій Шабунін, заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у Facebook.

"Блокував доступ ЗСУ до наших маяків, закликав "почути Крим", підтримував "референдум", а потім і окупацію півострова. Все це про людину, яку Рєзніков з літа призначив підписувати збройові контракти Міноборони. Як вам таке?"

Знайомтесь - Олександр Лієв. З літа 2022 року призначено керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є вся інформація про іноземних комплектуючих, графік проплат за контрактами, місця розташування виробництв в Україні та строки поставок.

Департамент Лієва здійснює багатомільярдні контракти, незважаючи на казки Рєзніков, що зброя закуповує новостворене агентство з оборонних закупівель за стандартами НАТО. Крім того, Лієв від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами щодо оснащення ЗСУ сучасною зброєю", - розповів Шабунін.

Шабунін повідомив, що Лієв уродженець м. Ухта республіки Коміри, колишній міністр курортів і туризму АР Крим часів президента-втікача Віктора Януковича.



У березні 2014 року, за часів окупації Криму росією, Лієв закликав Київ "почути Крим" та "легалізувати референдум" за його статус.



Крім того, у січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту СРСР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом Росії.



Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії та поблизу Генічеська.



Безугла у Facebook повідомила, що рекомендувала міністру оборони Олексію Резнікову звільнити Лієва ще кілька місяців тому.



За її словами, нардеп зверталася до СБУ через призначення Лієва до Міноборони.