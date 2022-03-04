СДБ взяли в полон командира дивізіону ЗС Росії, який раніше служив у армії України

12:06 04 березень Київ, Україна

Силами ЗСУ затримано командира начальника зв'язку командирів взводу управління гаубично-артилерійського дивізіону ЗС РФ.

У ході допиту співробітниками СДБ чергового "орка" з РФ, з'ясувалося, що він український військовий дизертир і у 2014 році перейшов на бік російської армії у Криму.



24 лютого його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну та вирушив до Нової Каховки. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса.



Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не обстрілюватимуть житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Їм пояснили: «Все буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим».



Але ж Україна зустріла окупантів шаленим опором!



Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь взвод українським воїнам.



Тепер із ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ. Такі дії не можуть залишитися безкарними!