Сєвєродонецьк залишається під українським прапором

09:27 23 травня Київ, Україна

Російські загарбники, кинувши всі свої сили, намагалися взяти Сєвєродонецьк, але марно.

 
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
 
"Рашисти не залишають спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Усі сили орки кинули на захоплення Сєвєродонецька. Увечері росіяни хотіли підійти ближче до міста через села Пурдівка та Олександрівка, йшли бої. Безуспішно для орків», – уточнив губернатор.
 
Крім того, вночі армія рф почала штурмувати Тошківку.

Гайдай додав, що за добу 22 травня внаслідок обстрілів рф постраждали понад 70 будинків, загинула мешканка Лисичанська, у квартиру якої влучив російський снаряд.

Крім того, у дитячій лікарні Дніпра померла 12-річна дівчинка з Привілля, яка потрапила під обстріл два тижні тому.

Зафіксовано руйнування 13 будинків у Лисичанську, 28 – у Новодружеську, 13 – у Золотому, 4 – у Нирковому, по 3 – у Миколаївці та Катеринівці, 2 – у Гірському.

У Сєвєродонецьку росіяни пошкодили п'ять багатоповерхівок та торгові площі ринку. Поранення отримав чоловік похилого віку.