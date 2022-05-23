Сєвєродонецьк залишається під українським прапором

Російські загарбники, кинувши всі свої сили, намагалися взяти Сєвєродонецьк, але марно.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Крім того, вночі армія рф почала штурмувати Тошківку.
Гайдай додав, що за добу 22 травня внаслідок обстрілів рф постраждали понад 70 будинків, загинула мешканка Лисичанська, у квартиру якої влучив російський снаряд.
Крім того, у дитячій лікарні Дніпра померла 12-річна дівчинка з Привілля, яка потрапила під обстріл два тижні тому.
Зафіксовано руйнування 13 будинків у Лисичанську, 28 – у Новодружеську, 13 – у Золотому, 4 – у Нирковому, по 3 – у Миколаївці та Катеринівці, 2 – у Гірському.
У Сєвєродонецьку росіяни пошкодили п'ять багатоповерхівок та торгові площі ринку. Поранення отримав чоловік похилого віку.
Гайдай додав, що за добу 22 травня внаслідок обстрілів рф постраждали понад 70 будинків, загинула мешканка Лисичанська, у квартиру якої влучив російський снаряд.
Крім того, у дитячій лікарні Дніпра померла 12-річна дівчинка з Привілля, яка потрапила під обстріл два тижні тому.
Зафіксовано руйнування 13 будинків у Лисичанську, 28 – у Новодружеську, 13 – у Золотому, 4 – у Нирковому, по 3 – у Миколаївці та Катеринівці, 2 – у Гірському.
У Сєвєродонецьку росіяни пошкодили п'ять багатоповерхівок та торгові площі ринку. Поранення отримав чоловік похилого віку.
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