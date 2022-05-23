Сєвєродонецьк залишається під українським прапором

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Рашисти не залишають спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Усі сили орки кинули на захоплення Сєвєродонецька. Увечері росіяни хотіли підійти ближче до міста через села Пурдівка та Олександрівка, йшли бої. Безуспішно для орків», – уточнив губернатор.