"Північний потік 2" не запрацює у разі вторгнення Росії в Україну - Білий дім

17:13 07 лютий Київ, Україна





Він відмовився коментувати позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2". Це питання, як очікується, стане темою для обговорення під час зустрічі Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі у понеділок.



Перед прибуттям у США Шольц заявляв про "величезні наслідки" для Росії у разі подальшого вторгнення в Україну, проте на адресу Німеччини звучить критика за те, що вона не виробляє постачання зброї в Україну.



Салліван, який виступив на каналах Fox News, NBC та ABC, зазначив, що Німеччина надає значну допомогу Україні. "Хоча це правда, що Німеччина не надіслала зброю в Україну, але після США, вона є другим за обсягами донором України в Європі". Салліван додав: "Маємо 30 союзників щодо НАТО і різні союзники беруть на себе різні частини цього".



Імовірність подальшого нападу Росії на Україну є високою, зазначив чиновник США. США чітко заявляють - якщо Росія якось вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не запрацює, заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван у неділю в інтерв'ю програмі NBC News Meet the Press. Відповідаючи на запитання про те, що вважатиметься вторгненням, Салліван нагадав слова президента США Джо Байдена - якщо російський танк або російський військовий перетне кордон України, це вважатиметься вторгненням.Він відмовився коментувати позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2". Це питання, як очікується, стане темою для обговорення під час зустрічі Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі у понеділок.Перед прибуттям у США Шольц заявляв про "величезні наслідки" для Росії у разі подальшого вторгнення в Україну, проте на адресу Німеччини звучить критика за те, що вона не виробляє постачання зброї в Україну.Салліван, який виступив на каналах Fox News, NBC та ABC, зазначив, що Німеччина надає значну допомогу Україні. "Хоча це правда, що Німеччина не надіслала зброю в Україну, але після США, вона є другим за обсягами донором України в Європі". Салліван додав: "Маємо 30 союзників щодо НАТО і різні союзники беруть на себе різні частини цього".Імовірність подальшого нападу Росії на Україну є високою, зазначив чиновник США.

"Це може статися вже завтра або зайняти тижні" , - зазначив Салліван. - Путін готується до наступу, зазначив він і "створив позицію, розмістивши військових, щоб у будь-який час мати змогу діяти агресивно проти України".

Він зазначив, що війна завдасть "величезних гуманітарних втрат для України", але і "стратегічних втрат для Росії теж".



США та союзники прискорили постачання зброї та військового обладнання в Україну. Цими вихідними до Києва прибула чергова, 8-ма, партія оборонних поставок із США.