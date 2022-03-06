"Північний потік-2": США і Німеччина обговорюють можливе відшкодування Україні фінансових втрат

12:27 08 червень Київ, Україна

Глава Кремля Володимир Путін 4 червня заявив, що в той день була завершена прокладка труб першої нитки газопроводу «Північний потік-2» і перші поставки газу можуть початися приблизно через 10 днів.





Про це пише Радіо Свобода.



За його словами, такий крок Німеччини став однією з причин того, що США не ввели санкції проти компанії-оператора російського газопроводу. У зв'язку з цим Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США обговорюють з Німеччиною можливе відшкодування Україні фінансових втрат, які вона несе в результаті запуску газопроводу "Північний потік-2".Про це пише Радіо Свобода.За його словами, такий крок Німеччини став однією з причин того, що США не ввели санкції проти компанії-оператора російського газопроводу.

"Ми активно співпрацюємо (з Берліном - ред.), щоб з'ясувати, що можна і варто, і, я вважаю, необхідно зробити, щоб гарантувати, що плата за транзит, яку Україна може в певний момент в майбутньому втратити внаслідок цього газопроводу, ... була відшкодована", - сказав Блінкен.

Держсекретар не уточнив, яким може бути це відшкодування. Раніше лунали припущення, що Німеччина могла б інвестувати в альтернативну енергетику в Україні.



Як підкреслив держсекретар, важливо мати чіткі домовленості з Німеччиною, які дадуть США можливість накласти санкції на газопровід пізніше, якщо Росія буде намагатися використовувати його як інструмент примусу проти її сусідів у Східній Європі.