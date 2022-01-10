"Північний потік-2 не відповідає вимогам Європейського Союзу", - МЗС Німеччини

12:01 10 січень Київ, Україна

Російський газопровід Північний потік-2 не відповідає вимогам Європейського Союзу.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.



Саме це, як вона каже, і спричинило призупинення сертифікації газопроводу. Також міністр зазначила, що питання запуску «Північного потоку-2» має геополітичний характер. Адже Москва використовує його як енергетичну зброю для шантажу Європи.

Тож якщо європейська енергетична незалежність і надалі перебуватиме під загрозою — Німеччина вживе ефективних жорстких заходів разом із європейськими партнерами — додала глава зовнішньополітичного відомства ФРН. Адже основне завдання нині – забезпечення всіх європейців електрикою та опаленням.

Нагадаємо, процес сертифікації Північного потоку-2 мав завершитися ще у січні 2021 року. Проте через невідповідність європейському законодавству запуск щоразу відкладався. Наприкінці 2021 року голова Федерального агентства з мереж Йохен Хоман попередив, що найближчими роками остаточне рішення про сертифікацію російського газопроводу ухвалено все ще не буде.



Нагадаємо, що заступник голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації припускає факт затягування сертифікації газопроводу «Північний потік-2».