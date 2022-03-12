«Північний потік-2»: Німеччина і США намагатимуться не допустити "тиску" Кремля на Україну

Німеччина спільно з США зробить все можливе, щоб проєкт "Північний потік-2" не використовувався Кремлем як засіб політичного тиску на Україну.
Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас у вівторок в ранковому ефірі телеканалу Welt.
При цьому дипломат визнав, що поки мало відомо, як можуть виглядати гарантії для України в разі, якщо Росія все ж вдасться до «політичному тиску з використанням грошей або інфраструктурних заходів». Разом з тим він підкреслив, що Німеччина працює над тим, щоб не допустити такого розвитку подій і забезпечити Україні безпеку в цьому питанні. «Все інше від нас не залежить», - додав Маас, але запевнив, що Берлін завжди під час переговорів в останні роки і місяці чітко давав зрозуміти Москві, що транзитні контракти з Україною повинні тривати.
Додавши, що цей транзит забезпечує Києву 2 млрд доларів доходу щорічно, глава МЗС нагадав, що Німеччина була учасницею переговорів між Україною і Росією про продовження контракту на транзит на 5 років.
Маас не вважає, що газопровід поставить Німеччину в залежність від Росії. Він аргументував це тим, що Німеччина, Європа в цілому десятки років купують російський газ, ще з часів холодної війни і існування СРСР.
Глава німецького зовнішньополітичного відомства заявив також, що ЄС і США повинні говорити з Росією «чіткою мовою». За його словами, президент США Джо Байден, як він і сам заявив, повинен окреслити під час своєї зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним «червоні лінії».
Маас зазначив, що дуже стурбований поточними подіями в Росії, а також на її кордонах. Він підкреслив, що жоден конфлікт, жодна війна не може бути закінчена військовими засобами, але виключно дипломатичними, політичними.
Маас не вважає, що газопровід поставить Німеччину в залежність від Росії. Він аргументував це тим, що Німеччина, Європа в цілому десятки років купують російський газ, ще з часів холодної війни і існування СРСР.
Глава німецького зовнішньополітичного відомства заявив також, що ЄС і США повинні говорити з Росією «чіткою мовою». За його словами, президент США Джо Байден, як він і сам заявив, повинен окреслити під час своєї зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним «червоні лінії».
Маас зазначив, що дуже стурбований поточними подіями в Росії, а також на її кордонах. Він підкреслив, що жоден конфлікт, жодна війна не може бути закінчена військовими засобами, але виключно дипломатичними, політичними.
Нагадаємо, перша зустріч президентів США і РФ повинна відбутися в Женеві 16 червня.
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