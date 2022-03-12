«Північний потік-2»: Німеччина і США намагатимуться не допустити "тиску" Кремля на Україну

18:51 15 червня Київ, Україна

Німеччина спільно з США зробить все можливе, щоб проєкт "Північний потік-2" не використовувався Кремлем як засіб політичного тиску на Україну.



Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас у вівторок в ранковому ефірі телеканалу Welt.

«Ми будемо говорити з адміністрацією Байдена, як зробити так, щоб цей "Північний потік-2" не став засобом тиску на Україну», - заявив Маас.

При цьому дипломат визнав, що поки мало відомо, як можуть виглядати гарантії для України в разі, якщо Росія все ж вдасться до «політичному тиску з використанням грошей або інфраструктурних заходів». Разом з тим він підкреслив, що Німеччина працює над тим, щоб не допустити такого розвитку подій і забезпечити Україні безпеку в цьому питанні. «Все інше від нас не залежить», - додав Маас, але запевнив, що Берлін завжди під час переговорів в останні роки і місяці чітко давав зрозуміти Москві, що транзитні контракти з Україною повинні тривати.

«Україна не буде виключена з транзиту, цьому питанню Берлін приділяє велику увагу. Ми завжди говорили російській стороні, що спільно завершимо цей проєкт тільки за умови, якщо буде залишатися альтернативний маршрут транзиту газу по території України», - заявив Маас.

Додавши, що цей транзит забезпечує Києву 2 млрд доларів доходу щорічно, глава МЗС нагадав, що Німеччина була учасницею переговорів між Україною і Росією про продовження контракту на транзит на 5 років.



Маас не вважає, що газопровід поставить Німеччину в залежність від Росії. Він аргументував це тим, що Німеччина, Європа в цілому десятки років купують російський газ, ще з часів холодної війни і існування СРСР.



Глава німецького зовнішньополітичного відомства заявив також, що ЄС і США повинні говорити з Росією «чіткою мовою». За його словами, президент США Джо Байден, як він і сам заявив, повинен окреслити під час своєї зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним «червоні лінії».



Маас зазначив, що дуже стурбований поточними подіями в Росії, а також на її кордонах. Він підкреслив, що жоден конфлікт, жодна війна не може бути закінчена військовими засобами, але виключно дипломатичними, політичними.

«Мілітаризація конфліктів не може бути альтернативою. Те, що ми пережили з Україною, коли великі військові сили раптово були підтягнуті до (її) кордонів, це не може бути нашою метою», - заявив німецький міністр.

Нагадаємо, перша зустріч президентів США і РФ повинна відбутися в Женеві 16 червня.