Північна Корея займається постачанням зброї до росії - розслідування

18:45 16 жовтня Київ, Україна

За даними Dossier, Північна Корея займається постачанням зброї до росії, зокрема йдеться про ракети.



Розслідувачі посилаються на корабельні документи російського судна Ангара, яке, ймовірно, бере участь у перевезеннях із КНДР.



Згідно з цими документами, трюм суховантажу містив "50,69 тонни ракет із розривним зарядом". Як пункт призначення зазначена затока Стрілець в Приморському краї, де розташовується російська військова база Дунай.

Важливо відзначити, що у документах не фіксується, що судно відвідувало Північну Корею.