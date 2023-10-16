Північна Корея займається постачанням зброї до росії - розслідування

За даними Dossier, Північна Корея займається постачанням зброї до росії, зокрема йдеться про ракети.
Розслідувачі посилаються на корабельні документи російського судна Ангара, яке, ймовірно, бере участь у перевезеннях із КНДР.
Згідно з цими документами, трюм суховантажу містив "50,69 тонни ракет із розривним зарядом". Як пункт призначення зазначена затока Стрілець в Приморському краї, де розташовується російська військова база Дунай.
Розслідувачі посилаються на корабельні документи російського судна Ангара, яке, ймовірно, бере участь у перевезеннях із КНДР.
Згідно з цими документами, трюм суховантажу містив "50,69 тонни ракет із розривним зарядом". Як пункт призначення зазначена затока Стрілець в Приморському краї, де розташовується російська військова база Дунай.
Важливо відзначити, що у документах не фіксується, що судно відвідувало Північну Корею.
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