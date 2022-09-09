Північна Корея затвердила закон про застосування ядерної зброї

Північна Корея ухвалила закон, що дозволяє їй завдавати превентивного ядерного удару по противнику "у разі загроз". Про це у п'ятницю, 9 вересня, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap.
"Якщо система управління державними ядерними силами перебуває під загрозою через напад противника, ядерний удар з метою знищення сил противника, включаючи джерело провокації та командний пункт, завдається автоматично та негайно за наперед визначеним планом", - цитує документ агентство.
Згідно з ухваленим документом, застосувати ядерну зброю північна Корея може якщо здійснено:
- напад на КНДР із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового ураження, а також коли загроза такого нападу вважається "неминучою";
- напад на керівництво держави та керівників командування ядерними силами;
- напад на стратегічні об'єкти країни.
Крім того, завдати превентивного удару в КНДР мають намір, якщо "виникне необхідність оперативно запобігти розширенню масштабів війни, а також для захоплення ініціативи у війні".
Пхеньян також заявив, що володіння ядерною зброєю є її "законним та невіддільним правом".
Нагадаємо, ФБР під час обшуку резиденції експрезидента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго виявило документ, який описує військову оборону іноземного уряду, зокрема, його ядерний потенціал.
Раніше газета The New York Times з посиланням на розсекречені дані розвідки США повідомила, що росія "у розпачі" купує мільйони снарядів та ракет у Північній Кореї.
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