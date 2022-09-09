Північна Корея затвердила закон про застосування ядерної зброї

07:50 09 вересня Київ, Україна

Північна Корея ухвалила закон, що дозволяє їй завдавати превентивного ядерного удару по противнику "у разі загроз". Про це у п'ятницю, 9 вересня, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap.

"Якщо система управління державними ядерними силами перебуває під загрозою через напад противника, ядерний удар з метою знищення сил противника, включаючи джерело провокації та командний пункт, завдається автоматично та негайно за наперед визначеним планом", - цитує документ агентство.