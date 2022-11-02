Північна Корея таємно постачає росію боєприпасами - Білий дім

18:07 02 листопада Київ, Україна

Згідно з розсекреченими даними розвідувального співтовариства США , росія перебуває у процесі закупівлі мільйонів ракет та артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання у війні проти України.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє телеканал CNN у середу, 2 листопада.

"У вересні КНДР публічно заперечувала, що має намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація свідчить про те, що КНДР таємно постачає значну кількість артилерійських снарядів для війни Росії в Україні, при цьому приховуючи реальне місце призначення постачання зброї», – сказав Кірбі.

За його словами, Північна Корея намагається створити видимість, що боєприпаси прямують до країн Близького Сходу чи Африки, але насправді їх одержують росіяни для того, щоб використати у війні проти України.



Кірбі також додав, що США продовжать стежити за постачанням.