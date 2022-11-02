Північна Корея таємно постачає росію боєприпасами - Білий дім

Згідно з розсекреченими даними розвідувального співтовариства США, росія перебуває у процесі закупівлі мільйонів ракет та артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання у війні проти України.
Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє телеканал CNN у середу, 2 листопада.
За його словами, Північна Корея намагається створити видимість, що боєприпаси прямують до країн Близького Сходу чи Африки, але насправді їх одержують росіяни для того, щоб використати у війні проти України.
Кірбі також додав, що США продовжать стежити за постачанням.
Кірбі також додав, що США продовжать стежити за постачанням.
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