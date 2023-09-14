Північна Корея постачає росії озброєння - Буданов

08:09 14 вересня Київ, Україна





Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Протягом останніх півтора місяця Північна Корея постачає росії артилерійські снаряди калібру 122 мм та 152 мм, а також ракетні системи для РСЗВ "Град".Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у середу, 13 вересня, на тлі візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в росію для зустрічі з президентом володимиром путіним.

"КНДР постачає озброєння до росії вже півтора місяця", - заявив Буданов.

На Заході виникають припущення, що питання про північнокорейське озброєння та його постачання до росії стало однією з ключових тем під час зустрічі диктаторів на сході росії. Проте там ця інформація поки не отримала офіційного підтвердження.