Північна Корея поставила росії мільйон артилерійських снарядів

16:17 01 листопада Київ, Україна

Північна Корея поставила в росію понад 1 мільйон артилерійських снарядів з початку серпня цього року, як повідомляє Bloomberg, посилаючись на інформацію, надану на закритому брифінгу для парламентарів розвідслужби Південної Кореї.



За даними Національної розвідувальної служби, Північна Корея передала росії цей значний обсяг артилерійських снарядів, імовірно, для використання в контексті збройних дій в Україні. З початку серпня поставлено близько 10 партій зброї, яких, за оцінкою розвідслужби, достатньо протягом двох місяців активних бойових дій.



Крім того, за даними розвідки, Північна Корея також відправила до росії радників щодо використання боєприпасів.



Наголошується, що в липні міністр оборони росії сергій шойгу відвідав Північну Корею, де отримав екскурсію від лідера КНДР Кім Чен Ина по найновішому озброєнню країни.



Північна Корея має в своєму розпорядженні один з найбільших запасів артилерійських снарядів і ракет, сумісних із озброєнням радянських часів. Зміцнення співробітництва між Північною Кореєю та росією відбулося в умовах глобальної ізоляції обох країн.



В результаті недавнього візиту Кім Чен Ина до росії, Білий дім заявив про надання КНДР росії 1000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами. У відповідь на це російський президент володимир путін обіцяв допомогти Північній Кореї досягти успіху в запуску супутників-шпигунів.



За даними південнокорейської розвідки, КНДР отримала технічну допомогу від росії, яка може сприяти її прагненню вивести об'єкти в космос після невдалих спроб запуску супутника. США також побоюються, що технології можуть бути використані для вдосконалення балістичних ракет.