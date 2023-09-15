Сеул готовий запровадити санкції проти москви, якщо стане відомо про військову угоду з КНДР

09:49 15 вересня Київ, Україна

Південна Корея розглядає можливість запровадження односторонніх санкцій проти москви у разі, якщо буде виявлено будь-які угоди росії з Північною Кореєю, пов'язані з військовим співробітництвом або постачанням зброї.



Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джін, повідомляє Yonhap.



Пак підкреслив, що будь-яка угода між росією та Північною Кореєю, що стосується торгівлі зброєю, на тлі саміту, є надзвичайною загрозою для безпеки і миру на Корейському півострові.



Відповідаючи на запитання щодо можливості запровадження односторонніх санкцій проти обох країн у разі підтвердження таких угод, міністр зазначив: "Ми розглядаємо всі можливі заходи".



Слід зазначити, що Південна Корея вже неодноразово запроваджувала односторонні обмеження щодо Північної Кореї через її незаконну ядерну, ракетну та кібернетичну діяльність. Однак стосовно росії Сеул приєднався лише до міжнародних санкцій, пов'язаних з російським вторгненням в Україну.



Міністр Пак також наголосив, що військова співпраця, включаючи торгівлю зброєю, між Північною Кореєю та росією порушує резолюції Ради Безпеки ООН, прийняті щодо Пхеньяну.



За його словами, уряд Південної Кореї висловив суворе попередження і закликає уникати подібних дій. Він також додав, що на цей момент російська сторона не надала інформацію про будь-які угоди з Північною Кореєю, укладені під час візиту лідера останньої Кім Чен Ина.