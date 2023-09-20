Мережа ботів намагалася перешкодити зустрічі Зеленського та Нетаньяху у Нью-Йорку

Як повідомило Посольство України в Ізраїлі, шляхом розповсюдження фейків цій зустрічі намагалася перешкодити мережа інтернет-ботів.

"Перед зустріччю прем'єр-міністра Нетаньяху та президента Зеленського ми ідентифікували ворожу мережу ботів на платформі X. Фейкова мережа на івриті поширює наклеп на президента Зеленського та український народ", - йдеться у повідомленні.