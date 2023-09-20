Мережа ботів намагалася перешкодити зустрічі Зеленського та Нетаньяху у Нью-Йорку

12:19 20 вересня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку провів зустріч із ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема, з використанням дронів іранського виробництва, яких росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об'єктах та портовій інфраструктурі. Також президент України висловив стурбованість дедалі тіснішою військовою співпрацею росії та Ірану. Зеленський запросив Ізраїль підтримати українську формулу миру.
 
Як повідомило Посольство України в Ізраїлі, шляхом розповсюдження фейків цій зустрічі намагалася перешкодити мережа інтернет-ботів.
"Перед зустріччю прем'єр-міністра Нетаньяху та президента Зеленського ми ідентифікували ворожу мережу ботів на платформі X. Фейкова мережа на івриті поширює наклеп на президента Зеленського та український народ", - йдеться у повідомленні.