Мережа ботів намагалася перешкодити зустрічі Зеленського та Нетаньяху у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку провів зустріч із ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.
Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема, з використанням дронів іранського виробництва, яких росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об'єктах та портовій інфраструктурі. Також президент України висловив стурбованість дедалі тіснішою військовою співпрацею росії та Ірану. Зеленський запросив Ізраїль підтримати українську формулу миру.
Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема, з використанням дронів іранського виробництва, яких росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об'єктах та портовій інфраструктурі. Також президент України висловив стурбованість дедалі тіснішою військовою співпрацею росії та Ірану. Зеленський запросив Ізраїль підтримати українську формулу миру.
Як повідомило Посольство України в Ізраїлі, шляхом розповсюдження фейків цій зустрічі намагалася перешкодити мережа інтернет-ботів.
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