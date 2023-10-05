Сервіси Yandex потрапили до списку кандидатів на санкції як один із важелів роспропаганди

12:45 05 жовтня Київ, Україна

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України внесло низку дочірніх компаній Yandex до переліку кандидатів на санкції як один із важелів російської пропаганди.





Як зазначили в агентстві, Yandex працює в росії і сплачує значні податки в держбюджет агресора. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду та тісно співпрацюють із У НАЗК наголосили, що йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньоросійських, так і міжнародних. Про це йдеться у повідомленні НАЗК.Як зазначили в агентстві, Yandex працює в росії і сплачує значні податки в держбюджет агресора. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду та тісно співпрацюють із ФСБ , надаючи доступ до масиву приватних даних користувачів.

Яндекс не став "залежним від держави", а з самого початку створювався як один із елементів обслуговування інтересів російської влади. Він залишається потужним інструментом пропаганди нарівні з російськими телеканалами. Масиви даних Яндекса зберігаються у трьох великих дата-центрах, розташованих у росії, до них має цілодобовий доступ ФСБ, причому цілком офіційно”, – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

У чому небезпека сервісів Яндекса

"Яндекс-пошук", що працює за налаштованими алгоритмами, які видають на перших сторінках потрібну кремлю інформацію, у видачу не потрапляє критика влади чи правдива інформація про війну проти України.

"Яндекс-гроші", що на 75% належить Сбербанку росії, має у своєму розпорядженні всі дані про онлайн-переміщення грошей користувачів.

"Яндекс-їжа" та "Яндекс-таксі", які мають дані про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, переміщення протягом дня, адреси шкіл та дитсадків, звідки клієнти забирають своїх дітей.

Одними із найнебезпечніших сервісів є Яндекс-карти та Яндекс-навігатор, якими після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN. Через них, серед іншого, росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки та режимні об'єкти на території України.