Сервіси Yandex потрапили до списку кандидатів на санкції як один із важелів роспропаганди

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України внесло низку дочірніх компаній Yandex до переліку кандидатів на санкції як один із важелів російської пропаганди.
Про це йдеться у повідомленні НАЗК.
Як зазначили в агентстві, Yandex працює в росії і сплачує значні податки в держбюджет агресора. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду та тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи доступ до масиву приватних даних користувачів.
Як зазначили в агентстві, Yandex працює в росії і сплачує значні податки в держбюджет агресора. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду та тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи доступ до масиву приватних даних користувачів.
У НАЗК наголосили, що йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньоросійських, так і міжнародних.
У чому небезпека сервісів Яндекса
- "Яндекс-пошук", що працює за налаштованими алгоритмами, які видають на перших сторінках потрібну кремлю інформацію, у видачу не потрапляє критика влади чи правдива інформація про війну проти України.
- "Яндекс-гроші", що на 75% належить Сбербанку росії, має у своєму розпорядженні всі дані про онлайн-переміщення грошей користувачів.
- "Яндекс-їжа" та "Яндекс-таксі", які мають дані про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, переміщення протягом дня, адреси шкіл та дитсадків, звідки клієнти забирають своїх дітей.
- Одними із найнебезпечніших сервісів є Яндекс-карти та Яндекс-навігатор, якими після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN. Через них, серед іншого, росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки та режимні об'єкти на території України.
Ці сервіси все ще доступні для завантаження на платформах App Store та Google Play у світі.
У НАЗК зазначили, що маючи доступ до трекінгу імен, платіжних карток та адрес, Яндекс може передавати інформацію, наприклад, про людей, які приїжджають на роботу до держустанов чи у посольства інших країн. Так, обслуговування Яндекса Yango (таксі, доставка їжі), який працював у 16 країнах за межами росії, був обмежений і заборонений владою кількох країн з міркувань безпеки. Це зробили уряди Латвії, Естонії, Британії, Франції та Казахстану.
Від політичного режиму росії за кураторство над Яндексом відповідали Владислав Сурков (знаходиться під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії та Австралії), а потім В'ячеслав Володін (перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії). НАЗК вже подало пропозиції щодо застосування санкцій проти "яндексівських" компаній до Служби безпеки України та інших відповідальних органів.
З повним переліком компаній можна ознайомитись тут.
У НАЗК зазначили, що маючи доступ до трекінгу імен, платіжних карток та адрес, Яндекс може передавати інформацію, наприклад, про людей, які приїжджають на роботу до держустанов чи у посольства інших країн. Так, обслуговування Яндекса Yango (таксі, доставка їжі), який працював у 16 країнах за межами росії, був обмежений і заборонений владою кількох країн з міркувань безпеки. Це зробили уряди Латвії, Естонії, Британії, Франції та Казахстану.
Від політичного режиму росії за кураторство над Яндексом відповідали Владислав Сурков (знаходиться під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії та Австралії), а потім В'ячеслав Володін (перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії). НАЗК вже подало пропозиції щодо застосування санкцій проти "яндексівських" компаній до Служби безпеки України та інших відповідальних органів.
З повним переліком компаній можна ознайомитись тут.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі