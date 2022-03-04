Сергій Притула вийшов з партії «Голос»

14:24 07 червень Київ, Україна





Про це він написав у Фейсбуці. Телеведучий Сергій Притула , після двох років членства в політичній партії «Голос», оголосив про свій вихід з фракції.Про це він написав у Фейсбуці.



"Станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос", - написав Притула.



У той самий час він зазначив, що не йде з політики.



"Про свої наступні плани в політиці я, в обов'язковому порядку, повідомлю на своїх офіційних ресурсах", - додав Притула.



Він уточнив, що йде з партії, "яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, відійшла від наших початкових принципів настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення".



За словами політика, "обласні та міські осередки не повинні відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва".



"І, на мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватися від цього керівництва", - додав він.



За словами Притули, в разі, "коли хтось із депутатів, з часом, забуває про передвиборчі обіцянки і починає голосувати врозріз з бажанням своїх виборців, то саме тут і повинна проявитися позиція керівництва партії: очистити партійні лави, почати процедуру застосування імперативного мандата, публічно засудити дії депутата і т.д."



"Але відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на "зашкварне" голосування своїх депутатів на будь-якому рівні означає не тільки толерантність, а й узгодження такої поведінки. Більш того, партійні лави почали очищати від тих, хто піддав критиці недоброчесних персонажів з "Голосу", - стверджує Притула.